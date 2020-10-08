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Обманы последних дней
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103 views • October 08, 2020
Возможно в вашем разуме сейчас царит беспорядок и неразбериха возникшая из-за последних событий в мире?.. Возможно вы затерялись в потоках дезинформации, не можете понять что происходит и ваше сердце не находит покоя?..
Надеюсь, что это видео поможет вам увидеть целостную картину мира, обрести ответы на некоторые ваши вопросы и главное, обрести умиротворение сердца, веру и надежду на лучшее будущее.
Приятного просмотра!
Надеюсь, что это видео поможет вам увидеть целостную картину мира, обрести ответы на некоторые ваши вопросы и главное, обрести умиротворение сердца, веру и надежду на лучшее будущее.
Приятного просмотра!
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