ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ_21_11_2017

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»



Επιτέλους ! Μια σειρά αποκαλυπτικών εκπομπών ώστε και ο χλιαρός και

"νέος" στην πνευματική οδό, ανεξαρτήτου ηλικίας, να καταλάβει το μέγεθος της πλάνης και της σαλαμοποίησης που επιφέρει ο οικουμενισμός. Αναλύονται οι λόγοι γιατί αποκαλείται παναίρεση, η μεγαλύτερη και η πιο επικίνδυνη των αιρέσεων.

Όπως πάντα, οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην "Οδύσσεια TV", στον αποφασιστικό κ. Βασιλειάδη και στον αμετακίνητο στις πάγιες θέσεις της Ορθοδοξίας μας π. Άγγελο Αγγελακόπουλο. Και όπως λένε και στο χωριό μου " το ψέμα έχει κοντά ποδάρια"...



Ερωτήσεις - Απαντήσεις εκπομπής :



1) Ποια η διαφορά οικουμενισμού και οικουμενικότητας της Εκκλησίας ; (06:50)

2) Είναι η παπική, ρωμαιοκαθολική εκκλησία ; (19:40)

3) Αναγνώρισε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης τους αιρετικούς ως Εκκλησία ; (23:50)

4) Υπάρχει διαφορά μεταξύ οικουμενικού και οικουμενιστή πατριάρχη ; (26:40)