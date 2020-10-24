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De dertien satanische bloedlijnen Deel 4.
Trudi Verstegen
Trudi Verstegen
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20 views • October 24, 2020
“HOGE POLITICI IN DE GREEP VAN ULTRAGEHEIME VRIJMETSELAARSLOGES”
Deel II (boek 4)

Trudi Verstegen ◢ ◤
Children’s Defense Force
Openbaar Onderzoeker en Openbaar Aanklager Hoge Raad van de Kinderen
Deep State Holland Investigations
www. Trudi Verstegen.nl
Geterroriseerde Mama tegen de Maffia van Nikki, Mart en Madelief (morgen jarig)
https://www.gofundme.com/f/noodkreet-amp-fundraiser

Referenties:
MARK RUTTE & EMMANUEL MACRON: lid van de hoogste vrijmetselaarsloges. https://www.facebook.com/1233673448/posts/10217963233292454/?extid=Zysonp9PhRNQ9S2l&;d=n
1) Avicii werd vermoord omdat hij een einde wilde maken aan ritueel kindermisbruik en -offers, waarschijnlijk werd hij gepusht tot deelname aan rituele kinderverkrachting en-moord en weigerde hij. Veel artiesten die deelname weigerden aan sodomie pleegden zogenaamd “zelfmoord”.
🤐”For a better day” inzake kinderhandel ter misbruik en kindoffers. https://youtu.be/Xq-knHXSKYY
🤐”Wake me up” (when it’s all over 👉🏻reffering demonizing motherhood by Zionists, nowhere safe being a mum just like me, Trudi) inzake afgunst door psychopaten en mannen van moederschap - dat moet volgens Zionisten afgeschaft. Ook omdat pedofilie gedoogd dient. En uit hun ziekelijk sadisme en narcisme: https://youtu.be/IcrbM1l_BoI
2)🚦Ambtenaren🚦👉🏻Hanah Arendt: de banaliteit van het kwaad: orders opvolgen terwijl je weet dat je mensenrechten schendt: https://m.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA ‼️GET REAL NOW‼️
3) SUPER-Pedo’s in de top die moederschap bewust frustreren en pedofilie gedogen omdat ze zelf aan bestialiteit doen: https://youtu.be/1ysj0NlMBog
4) Nogmaals JOVD-pipo Rutte:
https://www.facebook.com/1233673448/posts/10218093902199095/?extid=OcJcjLI2a4ds3GtH&;d=n
5) Pipo-John Lennon’s Imagine No : https://youtu.be/wAPXsOhRHtQ — COMMUNISME👿
a) ☝🏻Rutte’s goal (hij is ook een gemanipuleerde marionet): https://youtu.be/5krD8zJ6-bY
b) 🦠Echte “Kroonbehoud-ziekte”: stralingziekte 5G: https://www.facebook.com/100022447192897/posts/771509966940569/?extid=ciXwuOsNxX6g9mqh&;d=n
6) Vrijmetselaarstheater: politie verkleedt zich om nep-rellen te kunnen laten filmen, onrust te zaaien ten gunste van verdeel en Heers: grootondernemers en rechters als Egbert Myjer laten zich FAKE arresteren: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10218084013071873&;type=3
7) “5G •”: stralingsziekte in REAL: https://www.facebook.com/1306285392/posts/10217596986058922/?extid=0CH2CfKuXP9m6k2d&;d=n
8,......de “succesformule” mij te benadelen door mijn ex-schoonvader en zijn vrijmetselaarsvrienden: https://www.facebook.com/100015295320644/posts/944567566063079/?extid=FAacMNt0BLzHapm9&;d=n
Ziekelijk narcisme en sadisme. Pathologisch liegende theatraal psychopatenvrienden
(www.trudiverstegen.nl) Dagelijks sterven hier moeders aan. Honderden moeders als ik worden met behulp van Vrijmetselaarsvrienden doelbewust naar de Filistijnen geholpen met behulp van instanties waar zij in elke top vertegenwoordigd zijn.
—————-
Ik kom hier nog uitgebreid op terug.
Note*ik versprak me in de boekbespreking even: “Foute elite naar de kloten geholpen worden” moet zijn “humaan elite”. Oftewel echte mensen. Zoals Daniël Frankenhuis, Marcel Boekhoorn, familie Heijmans, Dennis de Borst etc etc. Dit allesomvattend note in het boek 10 en 20. De verlichte broeders betalen zelf geen belasting. En court fixen rechtspraak ten gunste van. Voor elkaar door elkaar🤬
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vaccinespoliticscommunismtechnologynwonew world orderfascismbill gatesabuse of powermass murderwees de weerstandwouter raatgeverfake news controlled oppositiondepopulation programsatanic abusechild offersenslavery
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