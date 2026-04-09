Staaten haben kein Recht auf Selbstverteidigung (Auszug aus Episode 138)

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Trotz freundlicher Unterstützung durch das Brighteon-Team ließ sich das Upload-Problem nicht lösen. Daher gibt es vorerst weiterhin kurze Ausschnitte aus den jeweils aktuellen Sendungen.
Episode 138: Der Mythos des gerechten Krieges
Die vollständige Sendung kannst Du Dir an folgender Stelle ansehen:
https://odysee.com/@bannbrecher:a/138
https://www.bitchute.com/video/b8siVJwpBC99
https://rumble.com/v787v7a-episode-138-der-mythos-des-gerechten-krieges.html
https://open.spotify.com/episode/5QvtEvFxyoB0PPHXAUMUfH?si=2nLeva8FQ02cGecMMeTY2w
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