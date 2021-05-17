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CDL88 - Quel plan global se cache derrière cette crise ? - Jean-Jacques Crevecoeur
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60 views • May 17, 2021
POUR TÉLÉCHARGER LES VIDÉOS CONSACRÉES AUX VICTIMES DE LA « VACCINATION ANTI-COVID » EN DIFFÉRENTES LANGUES, RENDEZ-VOUS SUR : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi, je vous propose de prendre du recul et de vous mettre dans la peau de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, de ces malades mentaux qui planifient depuis des siècles l'avènement d'un Nouvel Ordre Mondial. Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi tant de mesures sont prises en dépit de toute logique sur les plans médical et sanitaire. Vous découvrirez en quoi cette pseudo-pandémie n'est qu'un des derniers actes à mettre en place pour parfaire leur œuvre dictatoriale mondiale, assortie d'un génocide à l'échelle de la planète.
Même si cette conversation est plus sombre que d'habitude, j'espère qu'elle vous éclairera sur le sens de ce que nous vivons. J'espère surtout qu'elle vous donnera encore plus de raisons de vous battre pour faire reculer ces projets criminels, dictatoriaux et liberticides.
Les références citées pendant cette vidéo :
— Mon entrevue avec Julie Lévesque, consacrée aux vaccins : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/entrevue-vaccins:a?r=9PdBEvwpvRg8dBfn2twqwkAxEdutiTt8
— La page de téléchargement des différentes versions linguistiques de la vidéo consacrée aux victimes du « vaccin anti-COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 MERCI DE PARTAGER CES DIFFÉRENTES VERSIONS AUPRÈS DE VOS AMIS D'AUTRES PAYS ET D'AUTRES LANGUES
— Le documentaire : « Tous surveillés. 7 milliards de suspects » : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1875094/posts/8981213
Et : https://www.bitchute.com/video/RHO5r9pTCKo/
— La présentation des opérations sous faux drapeau (ou fausse bannière) : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1993224/posts/6665707
Pour me suivre sur d'autres chaînes :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour me suivre sur FullLifeChannel : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour me suivre sur ma chaîne Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 17 mai 2021
Dans cette conversation du lundi, je vous propose de prendre du recul et de vous mettre dans la peau de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, de ces malades mentaux qui planifient depuis des siècles l'avènement d'un Nouvel Ordre Mondial. Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi tant de mesures sont prises en dépit de toute logique sur les plans médical et sanitaire. Vous découvrirez en quoi cette pseudo-pandémie n'est qu'un des derniers actes à mettre en place pour parfaire leur œuvre dictatoriale mondiale, assortie d'un génocide à l'échelle de la planète.
Même si cette conversation est plus sombre que d'habitude, j'espère qu'elle vous éclairera sur le sens de ce que nous vivons. J'espère surtout qu'elle vous donnera encore plus de raisons de vous battre pour faire reculer ces projets criminels, dictatoriaux et liberticides.
Les références citées pendant cette vidéo :
— Mon entrevue avec Julie Lévesque, consacrée aux vaccins : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/entrevue-vaccins:a?r=9PdBEvwpvRg8dBfn2twqwkAxEdutiTt8
— La page de téléchargement des différentes versions linguistiques de la vidéo consacrée aux victimes du « vaccin anti-COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 MERCI DE PARTAGER CES DIFFÉRENTES VERSIONS AUPRÈS DE VOS AMIS D'AUTRES PAYS ET D'AUTRES LANGUES
— Le documentaire : « Tous surveillés. 7 milliards de suspects » : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1875094/posts/8981213
Et : https://www.bitchute.com/video/RHO5r9pTCKo/
— La présentation des opérations sous faux drapeau (ou fausse bannière) : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1993224/posts/6665707
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Publication de cette vidéo : lundi 17 mai 2021
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