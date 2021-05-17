BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CDL88 - Quel plan global se cache derrière cette crise ? - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
luciole
1084 followers
Follow
1
Share
Report
60 views • May 17, 2021
POUR TÉLÉCHARGER LES VIDÉOS CONSACRÉES AUX VICTIMES DE LA « VACCINATION ANTI-COVID » EN DIFFÉRENTES LANGUES, RENDEZ-VOUS SUR : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

Dans cette conversation du lundi, je vous propose de prendre du recul et de vous mettre dans la peau de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, de ces malades mentaux qui planifient depuis des siècles l'avènement d'un Nouvel Ordre Mondial. Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi tant de mesures sont prises en dépit de toute logique sur les plans médical et sanitaire. Vous découvrirez en quoi cette pseudo-pandémie n'est qu'un des derniers actes à mettre en place pour parfaire leur œuvre dictatoriale mondiale, assortie d'un génocide à l'échelle de la planète.

Même si cette conversation est plus sombre que d'habitude, j'espère qu'elle vous éclairera sur le sens de ce que nous vivons. J'espère surtout qu'elle vous donnera encore plus de raisons de vous battre pour faire reculer ces projets criminels, dictatoriaux et liberticides.

Les références citées pendant cette vidéo :

— Mon entrevue avec Julie Lévesque, consacrée aux vaccins : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/entrevue-vaccins:a?r=9PdBEvwpvRg8dBfn2twqwkAxEdutiTt8

— La page de téléchargement des différentes versions linguistiques de la vidéo consacrée aux victimes du « vaccin anti-COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 MERCI DE PARTAGER CES DIFFÉRENTES VERSIONS AUPRÈS DE VOS AMIS D'AUTRES PAYS ET D'AUTRES LANGUES
— Le documentaire : « Tous surveillés. 7 milliards de suspects » : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1875094/posts/8981213
Et : https://www.bitchute.com/video/RHO5r9pTCKo/

— La présentation des opérations sous faux drapeau (ou fausse bannière) : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1993224/posts/6665707

Pour me suivre sur d'autres chaînes :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour me suivre sur FullLifeChannel : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour me suivre sur ma chaîne Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Publication de cette vidéo : lundi 17 mai 2021
Keywords
resistanceinformationprotectionguerrecovidmasqueshumanitepeurvaccinssolidarite
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Belle Carter
Federal Judge Blocks President Trump&#8217;s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Federal Judge Blocks President Trump’s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Edison Reed
Tariff-Related Layoffs Draw Scrutiny as Some Republican Voters Reassess Midterm Support

Tariff-Related Layoffs Draw Scrutiny as Some Republican Voters Reassess Midterm Support

Garrison Vance
Israel Criticizes Nobel Committee for Honoring Gaza Genocide Investigator

Israel Criticizes Nobel Committee for Honoring Gaza Genocide Investigator

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy