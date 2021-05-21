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Jesper Antonsen Viborg, Denmark [21.05.2021]
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0 view • May 22, 2021
Hey Jesper Antonsen hvornår begyndte du at blive offentligt 'aktiv' (ikke passiv) i Frihedskampen imod disse satanister?
Jeg begyndte i 2017 og er dømt som forbryder 4 gange for at offentligøre min egen sag...
Tror du mig ikke så Google evt mit navn: https://tinyurl.com/xrwpyxp7
Nogle 'vågner' op hurtigere end andre og mange 'vågner' aldrig op og vil ej fortælle hvad der rent faktisk foregår af systematiske forbrydelser imod vores medborgere.
Mvh Kim Osbøl
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
Kilde:
Jesper Antonsen er sammen med Martin MD Iversen og 10 andre i Viborg, Denmark.
"Det har aldrig været så farligt at holde sig passiv som lige nu.
Hvad byder du dem du "siger" du elsker over alt på denne jord?
Ord uden handling er intet værd - handling skaber forvandling.
#Nokernok #Elskerdudinebørnsåvisdet
Jesper Antonsen "In life be a warrior, not a worrier."
https://www.facebook.com/jesper.antonsen1
https://www.facebook.com/1419260981/videos/pcb.10226203957311590/10226203940791177
Jeg begyndte i 2017 og er dømt som forbryder 4 gange for at offentligøre min egen sag...
Tror du mig ikke så Google evt mit navn: https://tinyurl.com/xrwpyxp7
Nogle 'vågner' op hurtigere end andre og mange 'vågner' aldrig op og vil ej fortælle hvad der rent faktisk foregår af systematiske forbrydelser imod vores medborgere.
Mvh Kim Osbøl
http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
Kilde:
Jesper Antonsen er sammen med Martin MD Iversen og 10 andre i Viborg, Denmark.
"Det har aldrig været så farligt at holde sig passiv som lige nu.
Hvad byder du dem du "siger" du elsker over alt på denne jord?
Ord uden handling er intet værd - handling skaber forvandling.
#Nokernok #Elskerdudinebørnsåvisdet
Jesper Antonsen "In life be a warrior, not a worrier."
https://www.facebook.com/jesper.antonsen1
https://www.facebook.com/1419260981/videos/pcb.10226203957311590/10226203940791177
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