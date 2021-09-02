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"IT'S ABOUT THE LONG TERM. IT IS THE LAW OF NATURE. THEY DON'T WANT YOU TO KNOW THIS." (MARK PASSIO)
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491 views • September 02, 2021
Mark Passio
===============
(world orders review)
===============
"IT'S ABOUT THE LONG TERM. IT IS THE LAW OF NATURE.
THEY DON'T WANT YOU TO KNOW THIS."
https://www.bitchute.com/video/gW3Y4thwKV2J/ [SHARE]
===============
Duress, Dissidents & Deadly Force (Mark Passio, Mar 10, 2018)
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The MIND ((CONTROLERS)) & 'the CULT' of 'RULING CLASS OBEDIENCE'
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((The Order Followers)) 'CULT of ULTIMATE EVIL' [Mark Passio Lecture]
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C(O)NV*ID, SOCIETY & CONSEQUENTIALISM [GOOD VIBRATIONS, VOL. 188]
(MARK PASSIO; MARK DEVLIN) (TALK) https://www.bitchute.com/video/6uXrtKw2IGiw/
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MASKS Give The Powerless "ABUSIVE POWER" (The Harry Vox Report)
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Dangerous Digital Vaxxxes & Digital Passports (Pushed by Dangerous Oligarchs/Criminals)
https://www.bitchute.com/video/1lI9xZZGn7NK/
BANKERS Are DESTROYING ('ROBBING') ALL PENSION PLANS... You'll Own Nothing... And Be Happy... RE:SET https://www.bitchute.com/video/t7sLPdJ2xitW/
(Dr. Reiner Fuellmich) "We have the Evidence..."
https://www.bitchute.com/video/VoiAa5q8APDj/
----------------------
DISTOPIA https://www.bitchute.com/video/dnoDxcjsky77/
UTOPIA https://www.bitchute.com/video/Bc0k5T6ZZMXM/
POWER OF FEAR https://www.bitchute.com/video/LeNStR807Zvw/
HOW SLAVES ARE MADE... https://www.bitchute.com/video/TBL6K9XicNQe/
DOMINANT MINORITY & PASSIVE MAJORITY vs. "SENTIENT MINORITY"
https://www.bitchute.com/video/Fodk7kguki5v/
===============
(world orders review)
===============
"IT'S ABOUT THE LONG TERM. IT IS THE LAW OF NATURE.
THEY DON'T WANT YOU TO KNOW THIS."
https://www.bitchute.com/video/gW3Y4thwKV2J/ [SHARE]
===============
Duress, Dissidents & Deadly Force (Mark Passio, Mar 10, 2018)
https://www.bitchute.com/video/BGs3rqIa8Mnb/
The MIND ((CONTROLERS)) & 'the CULT' of 'RULING CLASS OBEDIENCE'
https://www.bitchute.com/video/hy4Kuctr8rQd/
((The Order Followers)) 'CULT of ULTIMATE EVIL' [Mark Passio Lecture]
https://www.bitchute.com/video/DVT63nJGofcp/
C(O)NV*ID, SOCIETY & CONSEQUENTIALISM [GOOD VIBRATIONS, VOL. 188]
(MARK PASSIO; MARK DEVLIN) (TALK) https://www.bitchute.com/video/6uXrtKw2IGiw/
MIND CONTROL AGENDA (Illuminating Secret Societies)
https://www.bitchute.com/video/6cbYW4vWdGqz/
(@COVID-19 VAXXX) WORLD PREPARES FOR MASS CASUALTIES
https://www.bitchute.com/video/sTZcqRbB1Nqd/
(CDC) ADMITS 96% OF DEATHS FROM COVID-19 WERE WRONG (THIS IS ORGANIZED CRIME!)
https://www.bitchute.com/video/itH7IKK5J5Pl/
Today NY, Tomorrow the Country (Get Ready, They're Coming!)
https://www.bitchute.com/video/Wv3ZujHyPqUP/
(tangentopolis) "SPARS" [Psycho-bio for 'A Sustainable 2030']
https://www.bitchute.com/video/zPXlfJQLpIFd/
WORLD GOVERNMENT (Artikel7 Report) 2021
https://www.bitchute.com/video/lbd5KH8wBbbz/
COVID "GENE INJECTION" ... "Will Decimate World Population..." WAKE UP!
(Prof. Sucharit Bhakdi) https://www.bitchute.com/video/9xbdUeP4p8jN/
'FREEDOM IN KNOWING' (ALAN WATT)
https://www.bitchute.com/video/TjmQsQR9ETav/
(DELETE THE ELITE) Why "You Can TRUST THE JO & JO VAXX"
(Debess Report) https://www.bitchute.com/video/8wwoSJwQERwc/
"W.H.O." BIO-WEAPON (3-SHOT KILLER VAXXX) MEMORANDUM [1972] ALAN WATT
https://www.bitchute.com/video/Bd7aajD2lwdD/
UN-HOLY WAR ON THE HUMAN RACE & Attempted Medicalization of Planet Earth
https://www.bitchute.com/video/9uw7baqe6cDm/
(Dr. Sherri Tenpenny) TOP 10 Ways The Covid-19 Shot Will Affect You (PART 02)
https://www.bitchute.com/video/Aa9Q8vUXNW2S/
CV1984 (A MASS MIND CONTROL INTEL SYOP)
https://www.bitchute.com/video/SEYsxe2UosRA/
THE INVISIBLE WAR (EXPERIMENTAL JABS WITH 5-G ELECTRONIC ACTIVATION)
https://www.bitchute.com/video/u8V4leZC4emX/
(CDC) ADMITS '96% OF DEATHS' FROM 'COVID-19' WERE 'WRONG' (THIS IS ORGANIZED CRIME!) https://www.bitchute.com/video/ymrOVpxgDDsE/
SCIENCE SAYS !!! (Corbett Report) https://www.bitchute.com/video/cZhpX9MoF4J1/
(Dr. John Bergman) Why MASKS & VACCINES Are USELESS
https://www.bitchute.com/video/Z4b11cYv36nF/
Expert Banned From Research 'Gate' For Challenging COVID DOGMA wt SCIENCE (TLAV)
https://www.bitchute.com/video/sILDIcBaLZiy/
MONOPOLY (An Overview Of The GREAT RE:SET) 'Follow The MONEY...'
https://www.bitchute.com/video/NlVtTviv4fTA/
They Simply Don’t Have The Numbers... (Cabin Talk [mobile] wt Claudia)
https://www.bitchute.com/video/WUZWB0DJNHzw/
(Dr. Vernon Coleman) We Are the Resistance & We Will WIN this War !
https://www.bitchute.com/video/XXmmD9sT3bAG/
MASKS Give The Powerless "ABUSIVE POWER" (The Harry Vox Report)
https://www.bitchute.com/video/3UMSS2F1pS84/
Dangerous Digital Vaxxxes & Digital Passports (Pushed by Dangerous Oligarchs/Criminals)
https://www.bitchute.com/video/1lI9xZZGn7NK/
BANKERS Are DESTROYING ('ROBBING') ALL PENSION PLANS... You'll Own Nothing... And Be Happy... RE:SET https://www.bitchute.com/video/t7sLPdJ2xitW/
(Dr. Reiner Fuellmich) "We have the Evidence..."
https://www.bitchute.com/video/VoiAa5q8APDj/
----------------------
DISTOPIA https://www.bitchute.com/video/dnoDxcjsky77/
UTOPIA https://www.bitchute.com/video/Bc0k5T6ZZMXM/
POWER OF FEAR https://www.bitchute.com/video/LeNStR807Zvw/
HOW SLAVES ARE MADE... https://www.bitchute.com/video/TBL6K9XicNQe/
DOMINANT MINORITY & PASSIVE MAJORITY vs. "SENTIENT MINORITY"
https://www.bitchute.com/video/Fodk7kguki5v/
Keywords
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