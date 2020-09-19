Livre 1984 et pas 1914 ma langue a fourchéParent en prison entre 8 jours et 6 mois si refus d'examen fait dans un centre de la communauté française.On se réveillent ou pas ? Voir lien et photo et regardez la date du décret surprenant non ?Le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école prévoie des peines pénales, d'amende et d'emprisonnement (jusqu'à 6 mois!) pour des parents, ou élèves majeurs qui s'opposent à la tutelle du PSE (promotion santé à l'école) et ne respecteraient pas l'obligation effectuer un bilan de santé dans un des services agréés ou centres de la Communauté française dans les 3 mois à dater du 1er septembre!Moniteur BelgeBlogsortiesdemprises.comArticle 15. - S'ils s'opposent au fait que le bilan de santé soit réalisé parce service ou ce centre Communauté française, les parents, les élèves majeursou les étudiants majeurs sont tenus de faire procéder au bilan de santéindividuel par un autre service agréé ou par un autre centre Communautéfrançaise dans un délai maximal de trois mois débutant le 1er jour de l'annéescolaire ou académique.Article 34. - Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents euros etd'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peinesseulement, les parents, l'élève majeur ou l'étudiant majeur qui ne seconforment pas aux prescriptions de l'article 15.Sont punis d'une amende de vingt-six à deux cents euros et d'unemprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, ledirecteur d'un établissement scolaire, le directeur-président d'une haute écoleou le directeur d'une école supérieure des arts qui ne se conforme pas auxdécisions prises en vertu des articles 2, alinéa 1er, 3°, et 13 en matière deprophylaxie générale.