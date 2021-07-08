© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La República vs. La Democracia
Follow
0
Share
Report
0 view • July 08, 2021
La República vs. La Democracia
LOS TOTALITARISMOS MÁS DAÑINOS EN EL SIGLO 21:
1- SOCIALISMO ESTATAL o Comunismo. Aún relevante en círculos intelectuales, así como en Cuba y Venezuela, pero en la práctica, debido a su extrema ineficiencia, está siendo abandonado y reemplazado por el...
2- SOCIALISMO CORPORATIVO TIPO CHINA:
Partido único, el estado y la industria en la misma cama, elecciones trampeadas.
El socialismo corporativo fue la creación de Hitler y Mussolini, y se le conoce también como Nazismo o Fascismo. Es una ideología inmensamente abusiva con el ser humano y con el medio ambiente. Así, estamos viendo en China el renacimiento de la esclavitud y un abuso de la naturaleza nunca visto en otros países.
Todo Totalitarismo requiere la destrucción de la República o dejarla allí solo como una pantalla.
LOS TOTALITARISMOS MÁS DAÑINOS EN EL SIGLO 21:
1- SOCIALISMO ESTATAL o Comunismo. Aún relevante en círculos intelectuales, así como en Cuba y Venezuela, pero en la práctica, debido a su extrema ineficiencia, está siendo abandonado y reemplazado por el...
2- SOCIALISMO CORPORATIVO TIPO CHINA:
Partido único, el estado y la industria en la misma cama, elecciones trampeadas.
El socialismo corporativo fue la creación de Hitler y Mussolini, y se le conoce también como Nazismo o Fascismo. Es una ideología inmensamente abusiva con el ser humano y con el medio ambiente. Así, estamos viendo en China el renacimiento de la esclavitud y un abuso de la naturaleza nunca visto en otros países.
Todo Totalitarismo requiere la destrucción de la República o dejarla allí solo como una pantalla.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.