La República vs. La Democracia

LOS TOTALITARISMOS MÁS DAÑINOS EN EL SIGLO 21:



1- SOCIALISMO ESTATAL o Comunismo. Aún relevante en círculos intelectuales, así como en Cuba y Venezuela, pero en la práctica, debido a su extrema ineficiencia, está siendo abandonado y reemplazado por el...



2- SOCIALISMO CORPORATIVO TIPO CHINA:

Partido único, el estado y la industria en la misma cama, elecciones trampeadas.



El socialismo corporativo fue la creación de Hitler y Mussolini, y se le conoce también como Nazismo o Fascismo. Es una ideología inmensamente abusiva con el ser humano y con el medio ambiente. Así, estamos viendo en China el renacimiento de la esclavitud y un abuso de la naturaleza nunca visto en otros países.



Todo Totalitarismo requiere la destrucción de la República o dejarla allí solo como una pantalla.