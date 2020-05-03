© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
03.05.2020 - David Icke, London Real & Brian Rose
Follow
0
Share
Report
148 views • June 12, 2020
Это интервью смотрели в прямом эфире 1 336 138 человек. 2/3 от этого числа были репостами зрителей своим друзьям и близким. На организацию этой трансляции через независимую от цензуры цифровую платформу путём краудфандинга было собрано более миллиона долларов за 2 недели.
Люди догадываются, что с миром что-то не так. Люди отчаянно хотят услышать иную точку зрения. Иная точка зрения – иное восприятие мира – иные поступки.
«Нужно, чтобы люди поднялись и взглянули дракону в глаза, пока он не моргнёт. А он – моргнёт». – Дэвид Айк.
Следуй за белым кроликом..
Хроника пандемии и страха, ВОЗ и цензура, технологии контроля и подземные военные базы, Билл Гейтс и содержимое вакцины, Джордж Сорос и манипуляция революциями, Папа Римский и гарантированный доход, 5G частотой 60ГГц и школы, ИИ и трансгендерность, социальные ярлыки и безусловная свобода.
Люди догадываются, что с миром что-то не так. Люди отчаянно хотят услышать иную точку зрения. Иная точка зрения – иное восприятие мира – иные поступки.
«Нужно, чтобы люди поднялись и взглянули дракону в глаза, пока он не моргнёт. А он – моргнёт». – Дэвид Айк.
Следуй за белым кроликом..
Хроника пандемии и страха, ВОЗ и цензура, технологии контроля и подземные военные базы, Билл Гейтс и содержимое вакцины, Джордж Сорос и манипуляция революциями, Папа Римский и гарантированный доход, 5G частотой 60ГГц и школы, ИИ и трансгендерность, социальные ярлыки и безусловная свобода.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.