Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΕΣΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

22 views • August 07, 2021

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Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ "ΠΑΡΩΝ"! ΕΛΠΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑ!

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.

Εχθές το βραδάκι δόθηκε αρμοδίως η εντολή να εκκενωθεί και το Νέο Προκόπιο Ευβοίας, αφού η φωτιά αχόρταγη και ορμητική κατέβαινε από τα βορειότερα προς Μαντούδι και Προκόπι…

Ασθενοφόρα και λεωφορεία μετέφεραν τον κόσμο και όσους πολλούς ξεσπιτωμένους φιλοξενούσε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στον Ξενώνα Του, στο Ιερό Προσκύνημα….

Τότε, με θεία προφανώς φώτιση, δόθηκε σύσταση στον Πρωθιερέα του Ι. Προσκυνήματος, Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Βερνέζο και τον Προϊστάμενο του Ενοριακού Ι. Ναού, Οικονόμο π. Δημήτριο Πατεράκη, να φορέσουν πετραχήλι και να λιτανεύσουν στο χωριό τις ιερές Εικόνες του Οσίου Ιωάννου και των αγίων της Ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης, παρακαλούντες για την Άνωθεν βοήθεια!

Τους ακολούθησαν και οι ελάχιστοι άνδρες που είχαν απομείνει για να παλαίψουν με το πύρινο θηρίο…

Έγινε η λιτάνευση και τα ξημερώματα, γύρω στις 05:00, ένα σύννεφο φάνηκε πάνω από το Προκόπι και, ώ του θαύματος!, άρχισε να βρέχει!!! Σεβασμιώτατε, είπαν την ίδια ώρα κλαίγοντας από συγκίνηση στο τηλέφωνο και οι δύο ευλαβέστατοι Ιερείς, Βρέχει! Βρέχει! Στο Προκόπι βρέχει!!! Το Προκόπι μέχρι τούτη την ώρα είναι ανέπαφο, ο αγώνας των ανθρώπων στα πέριξ και πιο πάνω συνεχίζεται…

Εμείς προς δόξαν Θεού το ανακοινώνουμε, δίχως κανένα σχόλιο, μα και για να πάρουμε όλοι μας θάρρος, αφού μαζί μας συναγωνίζονται οι Άγιοί μας…. Ο Όσιος Ιωάννης, μάλιστα, από τότε που ήταν στην Καππαδοκία, έχει και προσωπική εμπειρία της φωτιάς…. Την ένοιωσε στο αδιαλώβητο ιερό του σώμα, το οποίο και πάλι διεφυλάχθη άφθαρτο!

ΠΗΓΗ: http://www.imchalkidos.gr







Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς οὐρανίους μονάς τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον τὸ σκῆνός σου, Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ψάλλει ο Θεοδόσιος Στεργιόπουλος, Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ







ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΟΘΕΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ



ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://www.hellascosmos.com/profile-406 . Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΕΣΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΤΟ 2021 ΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ; https://ugetube.com/watch/6sgUOFEOA8fF6Pp Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ "ΠΑΡΩΝ"! ΕΛΠΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑ!Του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.Εχθές το βραδάκι δόθηκε αρμοδίως η εντολή να εκκενωθεί και το Νέο Προκόπιο Ευβοίας, αφού η φωτιά αχόρταγη και ορμητική κατέβαινε από τα βορειότερα προς Μαντούδι και Προκόπι…Ασθενοφόρα και λεωφορεία μετέφεραν τον κόσμο και όσους πολλούς ξεσπιτωμένους φιλοξενούσε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στον Ξενώνα Του, στο Ιερό Προσκύνημα….Τότε, με θεία προφανώς φώτιση, δόθηκε σύσταση στον Πρωθιερέα του Ι. Προσκυνήματος, Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Βερνέζο και τον Προϊστάμενο του Ενοριακού Ι. Ναού, Οικονόμο π. Δημήτριο Πατεράκη, να φορέσουν πετραχήλι και να λιτανεύσουν στο χωριό τις ιερές Εικόνες του Οσίου Ιωάννου και των αγίων της Ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης, παρακαλούντες για την Άνωθεν βοήθεια!Τους ακολούθησαν και οι ελάχιστοι άνδρες που είχαν απομείνει για να παλαίψουν με το πύρινο θηρίο…Έγινε η λιτάνευση και τα ξημερώματα, γύρω στις 05:00, ένα σύννεφο φάνηκε πάνω από το Προκόπι και, ώ του θαύματος!, άρχισε να βρέχει!!! Σεβασμιώτατε, είπαν την ίδια ώρα κλαίγοντας από συγκίνηση στο τηλέφωνο και οι δύο ευλαβέστατοι Ιερείς, Βρέχει! Βρέχει! Στο Προκόπι βρέχει!!! Το Προκόπι μέχρι τούτη την ώρα είναι ανέπαφο, ο αγώνας των ανθρώπων στα πέριξ και πιο πάνω συνεχίζεται…Εμείς προς δόξαν Θεού το ανακοινώνουμε, δίχως κανένα σχόλιο, μα και για να πάρουμε όλοι μας θάρρος, αφού μαζί μας συναγωνίζονται οι Άγιοί μας…. Ο Όσιος Ιωάννης, μάλιστα, από τότε που ήταν στην Καππαδοκία, έχει και προσωπική εμπειρία της φωτιάς…. Την ένοιωσε στο αδιαλώβητο ιερό του σώμα, το οποίο και πάλι διεφυλάχθη άφθαρτο!ΠΗΓΗ: http://alturl.com/74hfb Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς οὐρανίους μονάς τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον τὸ σκῆνός σου, Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Ψάλλει ο Θεοδόσιος Στεργιόπουλος, Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ https://www.youtube.com/watch?v=owchAKyyJhk Ή ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΗΓΗ https://www.youtube.com/watch?v=owchAKyyJhk ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΟΘΕΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΥΛΗΣ , ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ… https://rumble.com/vhv3uv-30004807.html ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ QR CODE 666 https://rumble.com/vhw7z1-30056797.html ΚΑΙ ΕΝΩ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΒΔΕΛΥΡΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος ΜοσχοβίτηςΗ Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition Keywords liesgodchristtruthnwozionismwhoantichristdictatorshiporthodoxysodomitehellasplandemicgenocitecovid-vaccines-of-death

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