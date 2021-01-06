Με το Project Blue Beam και ολογράμματα (Holograms) υποδέχτηκαν το 2021 στο Seattle

Το show πραγματοποιήθηκε με ολογράμματα γύρω από το Space Needle.

Είναι απλά ένα φαντασμαγορικό θέαμα ή μας προϊδεάζουν για κάτι; Είναι μια μικρή επίδειξη για όσα μας ετοιμάζουν; ...

Μάλλον σκοτεινό και ανατριχιαστικό το show ... παρά φαντασμαγορικό!

Τα κρυφά μηνύματα και τα σύμβολα είναι πάρα πολλά. Στα δύο πρώτα λεπτά, βλέπουμε πολλά μυστικιστικά - καμπαλιστικά σύμβολα. Περισσότερο θυμίζει ταινία, παρά εορταστικό show. Το show όπως ξεκίνησε έτσι και τελείωσε, με μασονικά και καμπαλιστικά σύμβολα.

Προσέξτε το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η έλικα του DNA, μετά η διαίρεση του κυττάρου για δημιουργία νέας ζωής, ακολούθως εμφανίζονται γεωμετρικά σχήματα (όλος ο υλικός κόσμος ανάγεται σε γεωμετρικά σχήματα) και τέλος βλέπουμε να γεννιέται ένας άνθρωπος-πεταλούδα .... (Παρατηρήστε τους δαίμονες που σχηματίζονται στην κορυφή). Σε μια συνέντευξή του ο Elon Reeve Musk δήλωσε ότι με συνθετικό mRNA και DNA όχι μόνο μπορούν να αντιστρέψουν την διαδικασία γήρανσης αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα να μετατρέψουν έναν άνθρωπο σε πεταλούδα !!!

Τα συμπεράσματα δικά σας ...