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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 12
VictoriaRA
VictoriaRA
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0 view • August 19, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 12. https://youtu.be/mnN_J6kujuc
Читает Автор.

Книга «Чудо Познания». https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!» https://youtu.be/tz2kG_2hVIg.

Видео «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»» https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M.

Список вопросов.
0:00 — Вступление.
0:33 — О виманах.
6:12 — Об атаках тёмных на тонком плане.
0:33 — О лимфатической системе.
0:33 — О тантрических силах.
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/08/19/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-12-video/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)). https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.

https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

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