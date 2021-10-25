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"Live" du lundi, 25 octobre 2021 avec le Pape Bergoglio qui demande la censure, "au nom de Dieu"
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0 view • October 26, 2021
Il faisait plus froid, ce soir, sur mon patio et après la diffusion, j'ai été réchauffer mes petites mimines en pliant des vêtements chauds qui se trouvaient dans la sécheuse qui venait de terminer son cyle.
J'ai l'impression que je vais devoir porter des gants, lors du prochain "live", dehors!
Sinon, l'automne nous offre des paysages colorés et une sensation de grandeur, en toute chose. Étant une saison de passage entre l'été et l'hiver, on ressent une certaine fébrilité de la nature qui se prépare pour la froide-saison.
Nous devons faire de même et être prévoyants, surtout vu les contraintes inédites qui ajoutent à un contexte social en mutation dans laquelle la fiction propagandiste prend autant de place qu'elle le peut, misant sur le consentement de ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'opportunité de réfléchir aux dangers qui guettent notre vie à tous si cette version de notre monde devait continuer à prendre de l'ampleur.
Autrement dit, on discerne et on existe afin d'opposer notre raisonnement aux dérives covidistiques.
--
Côté nouvelles, c'est impossible de passer outre le Pape Bergoglio qui demande « Au nom de Dieu! » que la Silicon Valley censure les fausses informations et les théories du complot.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3020
Rien de moins.
À votre avis, Dieu cautionne-t-il vraiment la censure des "big techs"?
--
Vers 11 heures, ce matin, trois individus se sont invités à ma porte. Chez-moi, sans obtenir mon consentement ou sans que j'ai pu vooir une quelconque demande pour ce faire (j'aurais refusé mais là, ils se sont imposés, dans mon matin).
L'expérience m'a déplu, au plus haut point.
Il est désolant de constater que le "journalisme professionnel" puisse se décliner d'une manière aussi désagréable.
Ai-je subi une forme d'intimidation verbale? Physique (ils étaient trois, visiblement contre moi)?
--
J'ai ensuite parlé des dépenses fédérales « sans précédent » qui dépassent le montant dépensé pendant la récession mondiale de 2009 et même de la 2e guerre mondiale.
https://www.fraserinstitute.org/studies/prime-ministers-and-government-spending-updated-2021-edition
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3037
Essentiellement, les dépenses des programmes fédéraux « assimilés à la nouvelle normale » ont atteint des niveaux sans précédent au Canada, avec des dépenses par personne, en 2021, qui devraient dépasser 13,000$, soit une augmentation de 34,8% par rapport aux niveaux d'avant la COVID, en 2019.
Ce gigantesque déficit devra éventuellement être remboursé... qui s'en soucie?
--
J'ai aussi évoqué la Fondation Enablis de Charles Sirois qui identifie des milliers d'entrepreneurs, en Afrique, avec —en partie— des fonds du trésor public canadien.
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=2&;t=833
--
François Legault parle d'un échéancier qui permettrait de compléter la vaccination des enfants de 5 à 11 ans «au début de 2022» et il ne semble avoir aucun cas de conscience à parler ainsi, à savoir de pressentir des produits expérimentaux à l'intention d'enfants, au Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;p=4439
--
Je vous parle aussi de l'importance de reconnaître la fiction et ses degrés de propagande, amenés sous le couvert d'une "nouvelle normale" aussi inventée que tristement toxique.
--
Chaque jour, nous sommes en partie la résultante de nos choix mais aussi, de ceux qui ont cours dans notre environnement, d'où l'importance d'en être un co-architecte et un co-créateur bienveillant.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Merci d'être là, avec moi.
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3041
--
J'ai l'impression que je vais devoir porter des gants, lors du prochain "live", dehors!
Sinon, l'automne nous offre des paysages colorés et une sensation de grandeur, en toute chose. Étant une saison de passage entre l'été et l'hiver, on ressent une certaine fébrilité de la nature qui se prépare pour la froide-saison.
Nous devons faire de même et être prévoyants, surtout vu les contraintes inédites qui ajoutent à un contexte social en mutation dans laquelle la fiction propagandiste prend autant de place qu'elle le peut, misant sur le consentement de ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'opportunité de réfléchir aux dangers qui guettent notre vie à tous si cette version de notre monde devait continuer à prendre de l'ampleur.
Autrement dit, on discerne et on existe afin d'opposer notre raisonnement aux dérives covidistiques.
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Côté nouvelles, c'est impossible de passer outre le Pape Bergoglio qui demande « Au nom de Dieu! » que la Silicon Valley censure les fausses informations et les théories du complot.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3020
Rien de moins.
À votre avis, Dieu cautionne-t-il vraiment la censure des "big techs"?
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Vers 11 heures, ce matin, trois individus se sont invités à ma porte. Chez-moi, sans obtenir mon consentement ou sans que j'ai pu vooir une quelconque demande pour ce faire (j'aurais refusé mais là, ils se sont imposés, dans mon matin).
L'expérience m'a déplu, au plus haut point.
Il est désolant de constater que le "journalisme professionnel" puisse se décliner d'une manière aussi désagréable.
Ai-je subi une forme d'intimidation verbale? Physique (ils étaient trois, visiblement contre moi)?
--
J'ai ensuite parlé des dépenses fédérales « sans précédent » qui dépassent le montant dépensé pendant la récession mondiale de 2009 et même de la 2e guerre mondiale.
https://www.fraserinstitute.org/studies/prime-ministers-and-government-spending-updated-2021-edition
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3037
Essentiellement, les dépenses des programmes fédéraux « assimilés à la nouvelle normale » ont atteint des niveaux sans précédent au Canada, avec des dépenses par personne, en 2021, qui devraient dépasser 13,000$, soit une augmentation de 34,8% par rapport aux niveaux d'avant la COVID, en 2019.
Ce gigantesque déficit devra éventuellement être remboursé... qui s'en soucie?
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J'ai aussi évoqué la Fondation Enablis de Charles Sirois qui identifie des milliers d'entrepreneurs, en Afrique, avec —en partie— des fonds du trésor public canadien.
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=2&;t=833
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François Legault parle d'un échéancier qui permettrait de compléter la vaccination des enfants de 5 à 11 ans «au début de 2022» et il ne semble avoir aucun cas de conscience à parler ainsi, à savoir de pressentir des produits expérimentaux à l'intention d'enfants, au Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;p=4439
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Je vous parle aussi de l'importance de reconnaître la fiction et ses degrés de propagande, amenés sous le couvert d'une "nouvelle normale" aussi inventée que tristement toxique.
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Chaque jour, nous sommes en partie la résultante de nos choix mais aussi, de ceux qui ont cours dans notre environnement, d'où l'importance d'en être un co-architecte et un co-créateur bienveillant.
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Q = Ton nom et R = Claude
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