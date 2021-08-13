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Arnold Schwarzenegger
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86 views • August 13, 2021
Arnold Schwarzenegger:
"Rot op met je vrijheid.
Want met vrijheid komen verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Je bent een sukkel omdat je geen masker draagt".
Dat zegt dan de "Terminator" terwijl zijn vader lid was van Hitler's nazi-partij.
De vader van Arnold Schwarzenegger, Gustav, sloot zich op 1 maart 1938 – elf dagen voordat Oostenrijk werd geannexeerd – vrijwillig aan bij de nazipartij van Hitler. Hij werd in januari 1941 officieel toegelaten tot de partij.
Op 1 mei 1939 gaf hij zich op voor de Sturmabteilung, ook wel bruinhemden genoemd. Eind 1939 ging de vader van Schwarzenegger bij de Wehrmacht, Hitlers leger, waar hij zich opwerkte tot Hauptfeldwebel.
https://www.newsweek.com/fact-check-was-arnold-schwarzeneggers-dad-nazi-sergeant-1618664
"Rot op met je vrijheid.
Want met vrijheid komen verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Je bent een sukkel omdat je geen masker draagt".
Dat zegt dan de "Terminator" terwijl zijn vader lid was van Hitler's nazi-partij.
De vader van Arnold Schwarzenegger, Gustav, sloot zich op 1 maart 1938 – elf dagen voordat Oostenrijk werd geannexeerd – vrijwillig aan bij de nazipartij van Hitler. Hij werd in januari 1941 officieel toegelaten tot de partij.
Op 1 mei 1939 gaf hij zich op voor de Sturmabteilung, ook wel bruinhemden genoemd. Eind 1939 ging de vader van Schwarzenegger bij de Wehrmacht, Hitlers leger, waar hij zich opwerkte tot Hauptfeldwebel.
https://www.newsweek.com/fact-check-was-arnold-schwarzeneggers-dad-nazi-sergeant-1618664
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