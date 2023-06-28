Naciste para mi - Acordes para acompañar - Miguel Morales

🎥 Amigas y amigos de reciban un cordial saludo de su servidor Albano Zapata. Una vez más compartiendo con ustedes mis conocimientos musicales de la guitarra en el Vallenato. En esta oportunidad, analizaremos el acompañamiento en guitarra del tema "Nacistes para mí" de Rafael Brito e interpretada por la voz de Miguel Morales y el acordeón de Victor Reyes.









🗓️ [Publicado 17 mar 2019]





🎜 Tono: SOL (G)

🎝 Afinación: Normal





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1





☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1





☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1





☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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