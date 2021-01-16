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Кто стоит за внедрением 5G?
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318 views • January 16, 2021
Предлагаем вашему вниманию посмотреть видеозапись обращения Мадса Палсвига (Mads Palsvig) на тему опасности новой технологии связи 5G. Мадс Палсвиг является председателем небольшой датской политической партии под названием JFK 21: Планета Земля, Свобода, Знание. Также он известен как обличитель мировой финансовой системы. Если это имя вам ни о чём не говорит, то, возможно, вам сначала стоит почитать небольшую статью о его деятельности: “Как банкротят целые страны. Мадс Палсвиг – Эдвард Сноуден мировой финансовой системы”, чтобы данное видеобращение было воспринято вами более серьезно. Ссылка на статью: http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/kak_bankrotat_celyje_strany_669.htm?utm_source=finobzor.ru
Перевод и озвучка профинансированы проектом МедАльтернатива.инфо
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate/
Также рекомендуем статью на нашем сайте, в которой перечислены как упоминаемые Мадсом Палсвигом доводы против внедрения 5G, так и некоторые другие: https://medalternativa.info/our/films/kto-vnedryaet-5g/
Перевод и озвучка профинансированы проектом МедАльтернатива.инфо
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate/
Также рекомендуем статью на нашем сайте, в которой перечислены как упоминаемые Мадсом Палсвигом доводы против внедрения 5G, так и некоторые другие: https://medalternativa.info/our/films/kto-vnedryaet-5g/
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