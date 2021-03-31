Π. Βλαχογιαννόπουλος Κραυγή αγωνίας από το μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης

Ο Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, και μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνισης Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, κάλεσε σήμερα από τον 98.4 γιατρούς και πολίτες , να αναφέρουν όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν μετά τον εμβολιασμό στον ΕΟΦ και την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης , ώστε να κρίνουν αν συνδέονται ή όχι τα περιστατικά θρομβώσεων ή άλλων παρενεργειών με τα εμβόλια, ώστε με διαφάνεια να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Κάλεσε σε συστράτευση όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, ώστε να δοθούν καίριες απαντήσεις για το πώς θα εντοπίζονται και πως θα αντιμετωπίζονται τέτοια ενδεχόμενα όπως οι θρόμβοι πριν τα εμβόλια, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο επιστημόνων που αντί να επιτελούν έργο για τους πολίτες, επιδίδονται σε ακατάσχετη κενολογία , εξυπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες. Όπως τόνισε , δεν εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά αυτή η κλινική οντότητα, με τους θρόμβους Εμφανίστηκε μετά από τους εμβολιασμούς και για αυτό την συζητάμε . Δεν προέχει η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο, αλλά η ασφάλεια. Το σωστό λοιπόν, κατά τον κ. Βλαχογιαννόπουλο, είναι να λέμε πρώτα εμείς οι επιστήμονες και τα μέλη των Επιτροπών, ότι ελπίζουμε να βρεθεί λύση να ανιχνεύονται και να προλαμβάνονται έγκαιρα αυτά τα περιστατικά . Δεν πάμε να σώσουμε , κατέληξε , κανένα εμβόλιο και να μην χαλάσουμε τη φήμη του. Πάμε να σώσουμε τον κόσμο με τα εμβόλια και να μην χαλάσουμε την υγεία του .