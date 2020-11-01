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20201101-25 ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ -ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ-Η ΚΟΡΗ-Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (25 ΜΕΡΟΣ)
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20201101-25 ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ -ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ-Η ΚΟΡΗ-Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (25 ΜΕΡΟΣ)
https://youtu.be/x785bRukV5E
https://www.facebook.com/radio.diaspora13/videos/291276238688587
ΣΕΛΙΔΕΣ 206-209
ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ?
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ?
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ?
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗ
ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 19:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗΣ ΜΑΣ
ΘΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΞΑΝΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
https://youtu.be/x785bRukV5E
https://www.facebook.com/radio.diaspora13/videos/291276238688587
ΣΕΛΙΔΕΣ 206-209
ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ?
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ?
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ?
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗ
ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 19:00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ»
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΚΛΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗΣ ΜΑΣ
ΘΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΞΑΝΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
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