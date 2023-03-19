"Covid 19 - ce que révèlent les chiffres officiels" la vérité émerge - Pierre Chaillot sur Cnews

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7 mars 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=9wDOLrG-oCM Décoder l'éco : https://www.youtube.com/@Decoderleco
Description d'origine :
En direct sur Cnews le 05 mars 2023, j'ai pu présenter mon livre "Covid 19 : ce que révèlent les chiffres officiels" avec quelques résultats :
- Pas d'hécatombe en 2020 nulle part
- Pas de saturation hospitalière généralisée
- Pas plus de malades que d'habitude
- Un enrichissement démesuré de ceux qui ont allègrement mis de l'huile sur le feu pendant 3 ans.