"Covid 19 - ce que révèlent les chiffres officiels" la vérité émerge - Pierre Chaillot sur Cnews

7 mars 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=9wDOLrG-oCM Décoder l'éco : https://www.youtube.com/@Decoderleco

Description d'origine :

En direct sur Cnews le 05 mars 2023, j'ai pu présenter mon livre "Covid 19 : ce que révèlent les chiffres officiels" avec quelques résultats :

- Pas d'hécatombe en 2020 nulle part

- Pas de saturation hospitalière généralisée

- Pas plus de malades que d'habitude

- Un enrichissement démesuré de ceux qui ont allègrement mis de l'huile sur le feu pendant 3 ans.



