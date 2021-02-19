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MASS MURDER BY "VACCINE"
Hopeful
Hopeful
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230 views • February 19, 2021
HEALTH PROFESSIONAL/CNA – OVER 10 YEARS WORKING WITH PATIENTS DESCRIBES THE "VACCINE" THAT IS MURDERING AND MUTILATING THE MOST VULNERABLE
– AND ALTHOUGH THIS CNA DOES NOT MENTIONED THE MURDEROUS, DEPRAVED, PIG, CORRUPTED, PIECE OF WRETCHED SHIT POLITICIANS AND BUREAUCRATS THAT ARE PUSHING THESE POISONS WHICH THEY ARE CALLING "VACCINE"
- AND ALSO PUSHING THE "FASMASK" IN EFFORT TO TERRORIZE AND TORMENT MILLIONS OF PEOPLE AND ALSO INFECT PEOPLE- WITH DISEASE - DIRECTLY CAUSED BY THE "FACE-MASKS"
- SO THAT GREEDY, PIG, CORRUPTED POLITICIANS CAN LINE THEIR OWN POCKETS WITH MONEY OR OTHER POLITICAL GRAFT
- MANY SAY WOULD BE JUST AND FITTING FOR THESE GREEDY MURDEROUS POLITICIANS - TO BE HUNG BY THE NECK UNTIL DEAD IN THE GALLOWS – THAT MASS EXECUTIONS OF THE MURDEROUS POLITICIANS WOULD BE FITTING
– WHEN LOOKING AT ALL THE INCIDENTS – IT UNDERSTANDABLE WHY PEOPLE WOULD FEEL THAT JUSTICE MUST BE SERVED.
https://gab.com/stop_dirty_government https://www.minds.com/research_start_point/
Keywords
fake public healthpig politiciansmurderous government
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