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Le Covid19 est un mensonge : déclaration de sénateurs républicains
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30 views • June 15, 2021
13 juin 2021 : https://odysee.com/@info:5d/C'est-officiel.-Certains-s%C3%A9nateurs-r%C3%A9publicains-des-%C3%89tats-Unis-ont-annonc%C3%A9-aujourd'hui---Le-Covid19-est-un-mensonge:4
TV des TV : https://odysee.com/@info:5d
C'est officiel. Certains sénateurs républicains des États-Unis ont annoncé aujourd'hui Le Covid19 est un mensonge. Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l'OMS et d'autres seront tous tenus pour responsables.
La sénatrice Marsha Blackburn sur la censure des BugTech et Anthony Fauci
Voici la vidéo dans sa totalité de la conférence de presse des sénateurs Marsha Blackburn, Roger Marshall, Mike Braun, Ron Johnson, et Roger Wicker. C'est juste ÉNORME et caché par les médias...
Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l'OMS et d'autres seront tous tenus pour responsables.
Il est dit en gros que tout cela est un complot déclenché en Chine (Wuhan).
Que le Dr Fauci à collaboré en dirigeant une campagne mensongère face à ce problème Mondial.
Qu’en cas de maladie, il existe des traitements efficaces qui auraient sauvé des vies. (Sans traitements, il était possible de mettre en circulation des injections géniques expérimentales).
Ils condamnent également le comportement honteux des médias mais aussi des réseaux sociaux face à la censure mais également d’avoir nourri la panique auprès du peuple.
Affaire à suivre tout de même...
TV des TV : https://odysee.com/@info:5d
C'est officiel. Certains sénateurs républicains des États-Unis ont annoncé aujourd'hui Le Covid19 est un mensonge. Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l'OMS et d'autres seront tous tenus pour responsables.
La sénatrice Marsha Blackburn sur la censure des BugTech et Anthony Fauci
Voici la vidéo dans sa totalité de la conférence de presse des sénateurs Marsha Blackburn, Roger Marshall, Mike Braun, Ron Johnson, et Roger Wicker. C'est juste ÉNORME et caché par les médias...
Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l'OMS et d'autres seront tous tenus pour responsables.
Il est dit en gros que tout cela est un complot déclenché en Chine (Wuhan).
Que le Dr Fauci à collaboré en dirigeant une campagne mensongère face à ce problème Mondial.
Qu’en cas de maladie, il existe des traitements efficaces qui auraient sauvé des vies. (Sans traitements, il était possible de mettre en circulation des injections géniques expérimentales).
Ils condamnent également le comportement honteux des médias mais aussi des réseaux sociaux face à la censure mais également d’avoir nourri la panique auprès du peuple.
Affaire à suivre tout de même...
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