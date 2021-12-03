FIRED GERMAN NURSE VIDEO WHAT BANNED BY FACEBOOK - KIRÚGOTT NÉMET ÁPOLÓNŐ BEJELENTKEZÉSE

Fordítás: Krisztina Dröszler

EZT A VIDEÓT A FB ROBOTJA AUTOMATIKUSAN HAMISNAK TITULÁLJA, TEHÁT IGAZ! :)



Sziasztok! Itt a forditás:

Azt mondja a hölgy, hogy ő egy csoportot fog alapitani "Paragraph 32 der Notwehr", a minisztérium eldöntötte, hogy a korházakban és egyetemekben az oltatlan kollégák saját maguk vegyenek PCR- tesztet, és tudatában vannak vele, hogy emiatt sokan fel fogják mondani állásukat... továbbiakban azt mondja a hölgy, hogy itt vannak a boxaim, 22 halott, ebből 3 Covidos és még több hütőboxa van és 3 Covidos... és nem a virus miatt van vészhelyzet, hanem mert szakképzett munkaerő hiány van Németországban. Mit gondolnak az emberek, ha sokan amiatt mondanak fel, mert nem tudják mengedni maguknak a PCR-tesztet. És mit gondolnak ezek az emberek, mi fog történni a rendkivüli (vész) helyzetben, ha sokan felmondanak."

Az LMU München, ahogy nyilvánosságra került a videó, azonnali hatályal felmondott a hölgynek.