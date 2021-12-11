Kla.TV | L’immunité juridique pour GAVI, le monstre de la vaccination

« Dans l'émission affichée à l'arrière-plan, j’avais parlé de l'importance de surveiller de près les taux de mortalité à partir du moment où la vaccination commencerait. Vous vous en souvenez. Entre-temps, le décompte officiel montre que le nombre moyen de décès a augmenté de pas moins de 24 000 % depuis le début de la vaccination contre la maladie du Covid, et ce sans les cas non enregistrés. Il faudrait donc refaire le calcul. Je suis à nouveau tombé sur des révélations explosives concernant un monstre de la vaccination qui n'a pas seulement la Suisse, mais tous les pays du monde sous son emprise. L'exemple de la Suisse vous montre ce qui se passe quand on s'associe à une alliance mondiale pour la vaccination. Et là, nous parlons de GAVI »Source de la vidéo :================================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :