2yrs ago Louisiana Rep Senator John Kennedy Thanks Biden For Sending 500 Million Doses of Vaccines Worldwide

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2yrs ago Louisiana Rep Senator John Kennedy Thanks Biden For Sending 500 Million Doses of Vaccines WorldwideLouisiana Republican Senator John Kennedyhttps://www.youtube.com/watch?v=vvOWstpGmww&t
Louisiana Rep Senator John Kennedy Thanks Biden For Sending 500 Million Doses of Vaccines Worldwide