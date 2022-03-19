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Война и опустошения определены. Чаша Божьего гнева. 62 cедмины. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
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2403 views • March 19, 2022

Канал в Телеграме: https://t.me/s/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

на Брайтеоне https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video

Это перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=6SJNloIVEME от 20 апреля 2021 г

Cм. документ с переводом к этому видео

doc https://cloud.mail.ru/public/CUBa/5uLKykPaB

odt https://cloud.mail.ru/public/5rr9/iM7iaLNLp

pdf https://cloud.mail.ru/public/7iuG/BUEgDoBko

Третья мировая неизбежна согласно пророчеству из Даниила 9:26, где сказано, что война и опустошения определены. Заявление Зеленского 24 марта 2021 г. о деоккупации и реинтеграции Крыма было периодом, когда начались слухи о войнах из Мф 24:6, и это событие находится прямо во временной шкале пророчества Даниила об истечении 62 седмин. Это видео поможет вам увидеть военное противостояние Украины и России, стран Запада и Востока в контексте пророчества Библии — чему надлежит произойти перед возвращением Иисуса Христа. Как только в мире введено начертание зверя (и оно было введено в 2020 г. под видом ковид-вакцины https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118), тогда люди попадают под Божьи суды. И это есть чаша Его гнева. Излияние этой чаши проявляется в том, что будут падать бомбы. Вначале должно быть введено начертание зверя, затем люди принимают начертание зверя, и затем изливается Божий гнев и суды. Эту взаимосвязь мы находим в Откр 14:9-10 Эту чашу Божьего гнева мы находим в 25-й главе Иеремии, описывающей МИРОВУЮ ВОЙНУ. “Шум дойдёт до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу...” Иер 25:31 — это бомбы.


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