Война и опустошения определены. Чаша Божьего гнева. 62 cедмины. Leeland Jones in Russian

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Канал в Телеграме: https://t.me/s/luchneba
Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Каналы на Ютубе https://www.youtube.com/@luchneba
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba
на Брайтеоне https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=6SJNloIVEME от 20 апреля 2021 г
Cм. документ с переводом к этому видео
doc https://cloud.mail.ru/public/CUBa/5uLKykPaB
odt https://cloud.mail.ru/public/5rr9/iM7iaLNLp
pdf https://cloud.mail.ru/public/7iuG/BUEgDoBko
Третья мировая неизбежна согласно пророчеству из Даниила 9:26, где сказано, что война и опустошения определены. Заявление Зеленского 24 марта 2021 г. о деоккупации и реинтеграции Крыма было периодом, когда начались слухи о войнах из Мф 24:6, и это событие находится прямо во временной шкале пророчества Даниила об истечении 62 седмин. Это видео поможет вам увидеть военное противостояние Украины и России, стран Запада и Востока в контексте пророчества Библии — чему надлежит произойти перед возвращением Иисуса Христа. Как только в мире введено начертание зверя (и оно было введено в 2020 г. под видом ковид-вакцины https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118), тогда люди попадают под Божьи суды. И это есть чаша Его гнева. Излияние этой чаши проявляется в том, что будут падать бомбы. Вначале должно быть введено начертание зверя, затем люди принимают начертание зверя, и затем изливается Божий гнев и суды. Эту взаимосвязь мы находим в Откр 14:9-10 Эту чашу Божьего гнева мы находим в 25-й главе Иеремии, описывающей МИРОВУЮ ВОЙНУ. “Шум дойдёт до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу...” Иер 25:31 — это бомбы.