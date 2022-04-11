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Sur le pont du Bounty... - Campagnol TV
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20 views • April 11, 2022
11 avril 2022 : https://odysee.com/@campagnoltvl:2/7:272
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
@campagnoltvl
Titre original : Sur le pont du Bounty, si l'équipage avait reçu l'ordre de remettre son masque, ça n'aurait pas marché
Les élites s'affranchissent de toutes les règles et nous les imposent toutes. Ca ne peut pas durer longtemps.
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
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Titre original : Sur le pont du Bounty, si l'équipage avait reçu l'ordre de remettre son masque, ça n'aurait pas marché
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