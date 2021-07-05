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05.07.2021. Для физических лиц решения принимаются искусственным интеллектом (Выпуск № 208 часть II (1)).
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15165 views • July 02, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:51 Скандальные откровения от Шваба и Грефа: чипы, умные квартиры и тотальный контроль. Прямым текстом. https://www.youtube.com/watch?v=hpV96F1dYeI .
05:58 Будущее уже наступает, вы хотите такой мир ???????????? они следят какой процент населения согласны. https://www.youtube.com/watch?v=DZEkl0L1Di8&;t=0s.
10:54 Что такое жидкие кристаллы.
18:35 Письмо слушателя. МЕТКУ МОЖНО УВИДЕТЬ У СЕБЯ.
19:11 Управление мозгом через магнитные наночастицы.Видео удалено Youtube. https://tube.plandemia.news/videos/watch/8a29c7a0-c031-4177-9ea2-0c4822550e87.
33:56 МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ 5G - ОРУЖИЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ COVID. ИНТЕРВЬЮ ДОКТОРА ТОМАСА КОУЭНА. https://www.brighteon.com/a67b345a-a043-4867-9f92-9a7504ccf36b.
40:41 НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЁТАМИ, СЕЙЧАС ЭТО ОСОБЕННО ОПАСНО! ДОКТОР ДЖЕЙН РУБИ. https://www.brighteon.com/fe76f28e-df52-4463-831b-a353994c61f2.
46:30 Письмо слушателя. Забыл дома мобильник, села батарейка - до свиданья.
50:00 Письмо слушателя. Три этапа вакцинирования.
53:43 Бесконечность. https://filmix.ac/filmi/triller/151939-beskonechnost-2021.html.
58:15 Начертание прежде антихриста. https://ruskline.ru/analitika/2018/06/30/nachertanie_prezhde_antihrista/.
01:03:15 Письмо слушателя. Число зверя в быту.
01:03:40 Полная хронология печати антихриста. https://dmitri-obi.livejournal.com/440127.html.
01:05:30 Письмо слушателя. ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА.
01:09:25 Что есть печать Христова и что - печать антихриста. https://proza-ru.turbopages.org/proza.ru/s/2012/02/19/1793.
01:15:40 ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА, ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА. https://m.vk.com/@alekseymoroz-pechat-antihrista-poslednie-vremena.
01:18:52 Нил Мироточивый. https://frontend.vh.yandex.ru/player/3519960191689943521.
Сегодня мы поговорим о том, как нас планируют контролировать с помощью искусственного интеллекта, как это уже быстро внедряется, и ка это мы можем уже наблюдать в быту. Также подробно обсудим понятие «жидкого» кристалла. Напомним об убийственном вреде вышек 5G, узнаем почему сейчас нельзя летать на самолетах, увидим на наглядном примере как нельзя купить и продать. Поговорим о печати Антихриста, также напомним о необходимости любым способом избежать вакцинации.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:51 Скандальные откровения от Шваба и Грефа: чипы, умные квартиры и тотальный контроль. Прямым текстом. https://www.youtube.com/watch?v=hpV96F1dYeI .
05:58 Будущее уже наступает, вы хотите такой мир ???????????? они следят какой процент населения согласны. https://www.youtube.com/watch?v=DZEkl0L1Di8&;t=0s.
10:54 Что такое жидкие кристаллы.
18:35 Письмо слушателя. МЕТКУ МОЖНО УВИДЕТЬ У СЕБЯ.
19:11 Управление мозгом через магнитные наночастицы.Видео удалено Youtube. https://tube.plandemia.news/videos/watch/8a29c7a0-c031-4177-9ea2-0c4822550e87.
33:56 МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ 5G - ОРУЖИЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ COVID. ИНТЕРВЬЮ ДОКТОРА ТОМАСА КОУЭНА. https://www.brighteon.com/a67b345a-a043-4867-9f92-9a7504ccf36b.
40:41 НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЁТАМИ, СЕЙЧАС ЭТО ОСОБЕННО ОПАСНО! ДОКТОР ДЖЕЙН РУБИ. https://www.brighteon.com/fe76f28e-df52-4463-831b-a353994c61f2.
46:30 Письмо слушателя. Забыл дома мобильник, села батарейка - до свиданья.
50:00 Письмо слушателя. Три этапа вакцинирования.
53:43 Бесконечность. https://filmix.ac/filmi/triller/151939-beskonechnost-2021.html.
58:15 Начертание прежде антихриста. https://ruskline.ru/analitika/2018/06/30/nachertanie_prezhde_antihrista/.
01:03:15 Письмо слушателя. Число зверя в быту.
01:03:40 Полная хронология печати антихриста. https://dmitri-obi.livejournal.com/440127.html.
01:05:30 Письмо слушателя. ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА.
01:09:25 Что есть печать Христова и что - печать антихриста. https://proza-ru.turbopages.org/proza.ru/s/2012/02/19/1793.
01:15:40 ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА, ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА. https://m.vk.com/@alekseymoroz-pechat-antihrista-poslednie-vremena.
01:18:52 Нил Мироточивый. https://frontend.vh.yandex.ru/player/3519960191689943521.
Сегодня мы поговорим о том, как нас планируют контролировать с помощью искусственного интеллекта, как это уже быстро внедряется, и ка это мы можем уже наблюдать в быту. Также подробно обсудим понятие «жидкого» кристалла. Напомним об убийственном вреде вышек 5G, узнаем почему сейчас нельзя летать на самолетах, увидим на наглядном примере как нельзя купить и продать. Поговорим о печати Антихриста, также напомним о необходимости любым способом избежать вакцинации.
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