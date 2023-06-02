Κόβιντ – Οι μηνύσεις στην Ιταλία ξεκίνησαν να πέφτουν βροχή

📍Η πρόεδρος της "Eπιτροπής Ascoltami [Άκουσέ με]" Φεντερίκα Αντζελίνι ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μηνύσει τους Σπεράντσα (πρώην Υποργό Υγείας) και Μαγκρίνι (πρώην πρόεδρο της AIFA (ΕΟΦ)) για δολοφονία και μαζί της, ορισμένα συνδικάτα της αστυνομίας και η Οικονομική Αστυνομία.





🔺"Η AIFA (ΕΟΦ) θα έπρεπε να προστατεύει τους ανθρώπους, αντ' αυτού φαίνεται να ενδιαφέρεται μόνο για την προστασία του εμβολίου", σχολιάζει η δημοσιογράφος Marianna Canè, η οποία επισημαίνει πως ο οργανισμός φαρμάκων έκανε τα πάντα για να αποκρύψει τις βλάβες του εμβολίου, φτάνοντας μάλιστα στα όρια του άθλιου, με την απόφαση να μην καταγράψει τους κινδύνους στην 1η έκθεση με κόκκινο γράμματα , επειδή το χρώμα ήταν "πολύ ανησυχητικό". Και έτσι αποφάσισε να τις κατγράψει με το μπλε χρώμα που είναι πιο "καθησυχαστικό".





👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/4aa





-----------------------------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE:

https://rumble.com/c/NIOLAND





2. Στο SUBSTACK:

https://nioland.substack.com/





3. Στο BITCHUTE:

https://www.bitchute.com/channel/nioland/





4. Στο ODYSEE:

https://odysee.com/@NIOLAND





5. Στο BRIGHTEON:

https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND