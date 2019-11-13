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Vitamin B6 as a Nootropic: A Building Block of Key Neurotransmitters
jroseland
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25 views • November 13, 2019

A building block of several neurotransmitters that play a key role in a limitless mind; dopamine, epinephrine, serotonin, norepinephrine, and GABA.

B6 (Pyridoxal or Pyroxidine) is a water-soluble vitamin that needs to be consumed daily, via diet or supplementation. It operates as a Nootropic or smart drug benefiting our cognition, memory, nervous system, and brain health in multiple dimensions.


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I'm not a doctor, medical professional, or trained therapist. I'm a researcher and pragmatic Biohacking practitioner exercising free speech to share evidence as I find it. I make no claims. Please practice skepticism and rational critical thinking. You should consult a professional about any serious health decisions. Affiliate links here support Limitless Mindset.


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