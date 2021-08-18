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Macrons nächste Rede (Übersetzung im Kommentarbereich)
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21 views • August 18, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
„Franzosen und Französinnen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Letzte Woche habe ich Ihnen von der Krise berichtet, in der sich unser Land befindet. Krieg war damals eine ferne Vorstellung. Heute, die Realitäten im Namen Frankreichs und die Macht, die ich habe. Ich habe meine Verantwortung als Oberbefehlshaber der Armee um jeden Preis wahrgenommen, um den Feind in Schach zu halten. Außerdem wurden zwei wesentliche Komponenten der französischen Streitkräfte verschoben und U-Boote auf den Weg gebracht. Seien Sie versichert, dass wir schwere Geschütze aufgefahren haben. Ja, die schwere Artillerie mit M45-Raketen, die mit TN-Sprengköpfen bestückt sind, so-und-so-viele Rafale M mit zwei kleinen Sprengköpfen an Bord, aber auch und vor allem die schnellste, die stärkste, die größte nukleare Artillerie, die die Welt je gesehen hat. Während ich spreche, ist dieses technische Juwel, das zu hundert Prozent in Frankreich hergestellt wird, auf dem Weg zu seinem Ziel. Es ist bereits in die Atmosphäre eingedrungen. Es gibt kein Zurück mehr. Die Auswirkungen stehen unmittelbar bevor. Also entspannen Sie sich und genießen Sie, was immer es kostet...“
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Fallt nicht auf DeepFake herein 😉
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
„Franzosen und Französinnen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Letzte Woche habe ich Ihnen von der Krise berichtet, in der sich unser Land befindet. Krieg war damals eine ferne Vorstellung. Heute, die Realitäten im Namen Frankreichs und die Macht, die ich habe. Ich habe meine Verantwortung als Oberbefehlshaber der Armee um jeden Preis wahrgenommen, um den Feind in Schach zu halten. Außerdem wurden zwei wesentliche Komponenten der französischen Streitkräfte verschoben und U-Boote auf den Weg gebracht. Seien Sie versichert, dass wir schwere Geschütze aufgefahren haben. Ja, die schwere Artillerie mit M45-Raketen, die mit TN-Sprengköpfen bestückt sind, so-und-so-viele Rafale M mit zwei kleinen Sprengköpfen an Bord, aber auch und vor allem die schnellste, die stärkste, die größte nukleare Artillerie, die die Welt je gesehen hat. Während ich spreche, ist dieses technische Juwel, das zu hundert Prozent in Frankreich hergestellt wird, auf dem Weg zu seinem Ziel. Es ist bereits in die Atmosphäre eingedrungen. Es gibt kein Zurück mehr. Die Auswirkungen stehen unmittelbar bevor. Also entspannen Sie sich und genießen Sie, was immer es kostet...“
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