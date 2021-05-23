“Ты по имени знаешь все звёзды” Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова)

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

67 views • May 23, 2021



Мой аккаунт в Бастионе:

Мои видео на Брайтеоне:

Мои видео на Mail.ru:



“Ты по имени знаешь все звёзды” Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия Литвинова

Текст с аккордами в формате doc

Текст с аккордами в формате pdf

Планирую записать аранжировку на синтезаторе и гитаре более качественно и может перепеть и тогда выложить аудиоверсию.



Как часто бывает с новыми песнями, вначале звучит мелодия в голове, причём часто изо дня в день, то уходя, то возвращаясь. Не всегда сразу сажусь подбирать. Слова часто скалдываются на прогулках.



Первый куплет о том, что Господь знает каждую душу и также тех, кто приносит добрые плоды (в Библии Бог называет виноградником и любимым насаждением Свой народ). Божии дети сравниваются со звёздами. Тем, кто приходит к Богу-Отцу через покаяние примирение в Иисусе Христе, Бог даёт новое имя.

Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их; исчисляет количество звёзд; всех их называет именами их.

Псалом 146:2-4

https://studybible.ru/syn/19/146/#2

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Откровение Иоанна 2:17

https://studybible.ru/syn/66/2/#17



Музыка и слова Юлии Литвиновой (2021 г.)



Куплет 1

Ты по имени знаешь все звёзды,

Все они у Тебя сочтены.

И исчисленны ветви и грозды

Виноградной любимой лозы.

Делом рук я Твоих восхищаюсь,

Каждый шаг мой Тобою храним.

Лишь Твоею водой насыщаюсь,

Лишь Тобою живу я Одним.



Припев 1

Храни, Господь, храни меня,

Спасай из вод и из огня!

Я буду петь Тебе средь дня, средь тёмной ночи.

Я персть и плоть, меня веди

И Сам иди Ты впереди.

Подай защиту вскоре, как сказал Ты, Отче!



Куплет 2

Ты устроил пространство и веки,

Положил для всего времена,

Бог богов, Царь, живущий вовеки,

Вот грядёшь Ты судить племена!

Ты конец от начала отмерил,

Всё творишь в установленный срок.

Тем, кто душу Тебе свою вверил,

Ты возносишь спасения рог.



Припев 2

Своим крылом, Своей рукой

В Своей скале меня сокрой

Доколе не пройдёт, Господь, Твоё величье.

Вот тает на дворе апрель,

Струной весны звенит капель,

И громче голос горлицы средь стаек птичьих...



Куплет 3

Реки Ты превращаешь в пустыню,

Иссушаешь источники вод

Там, где снова ругаются Сыну,

Твой закон попирает народ.



Из хранилищ изводишь Ты ветер

И печёшься о каждой судьбе.

Всё, что будет твориться на свете, -

Всё подвластно, Владыкa, Тебе.

Припев 3

Твоей любви сильнее нет!

В Твоей крови Святой завет!

Небесный хлеб - живое Слово Бога свыше.

Веди меня, Ты Пастырь мой!

Влеки меня Ты за Собой.

Дай снова в тайной комнате Твой голос слышать!



Куплет 4

Я из плена греха возвращаюсь,

Вавилон покидать мне не жаль.

Я елеем Твоим умащаюсь,

Подставляю я сердца скрижаль.

Ты раскинул шатёр неба звёздный

И разлил молоком в небе путь.

Ты назначил дождь ранний и поздний.

Помоги не остыть, не заснуть!



Припев 4

Спаситель мой, прийди за мной

В последний час, в час зла ночной,

Ведь мне не по пути с лукавым иноверцем.

Всё в мире тонет в море лжи,

Иисус, держи меня, держи

И как печать меня Ты положи на сердце!



... «Убоимся Господа Бога нашего, Который даёт нам дождь ранний и поздний в своё время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».

Иеремия 5:24

https://studybible.ru/syn/24/5/



От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и движемся и существуем

Деяния апостолов 17:26-28

https://studybible.ru/syn/44/17/#27



... Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых.

Деяния апостолов 17:30-31

https://studybible.ru/syn/44/17/#27



... И пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.

Откровение Иоанна 11:18

https://studybible.ru/syn/66/11/#18 Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchnebaМой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video “Ты по имени знаешь все звёзды” Христианская песня 2021 г. Автор-исполнитель Юлия ЛитвиноваТекст с аккордами в формате doc https://cloud.mail.ru/public/pCjG/fp94UpmbJ Текст с аккордами в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/aVhJ/6QigmagAf Планирую записать аранжировку на синтезаторе и гитаре более качественно и может перепеть и тогда выложить аудиоверсию.Как часто бывает с новыми песнями, вначале звучит мелодия в голове, причём часто изо дня в день, то уходя, то возвращаясь. Не всегда сразу сажусь подбирать. Слова часто скалдываются на прогулках.Первый куплет о том, что Господь знает каждую душу и также тех, кто приносит добрые плоды (в Библии Бог называет виноградником и любимым насаждением Свой народ). Божии дети сравниваются со звёздами. Тем, кто приходит к Богу-Отцу через покаяние примирение в Иисусе Христе, Бог даёт новое имя.Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их; исчисляет количество звёзд; всех их называет именами их.Псалом 146:2-4Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.Откровение Иоанна 2:17Музыка и слова Юлии Литвиновой (2021 г.)Куплет 1Ты по имени знаешь все звёзды,Все они у Тебя сочтены.И исчисленны ветви и гроздыВиноградной любимой лозы.Делом рук я Твоих восхищаюсь,Каждый шаг мой Тобою храним.Лишь Твоею водой насыщаюсь,Лишь Тобою живу я Одним.Припев 1Храни, Господь, храни меня,Спасай из вод и из огня!Я буду петь Тебе средь дня, средь тёмной ночи.Я персть и плоть, меня ведиИ Сам иди Ты впереди.Подай защиту вскоре, как сказал Ты, Отче!Куплет 2Ты устроил пространство и веки,Положил для всего времена,Бог богов, Царь, живущий вовеки,Вот грядёшь Ты судить племена!Ты конец от начала отмерил,Всё творишь в установленный срок.Тем, кто душу Тебе свою вверил,Ты возносишь спасения рог.Припев 2Своим крылом, Своей рукойВ Своей скале меня сокройДоколе не пройдёт, Господь, Твоё величье.Вот тает на дворе апрель,Струной весны звенит капель,И громче голос горлицы средь стаек птичьих...Куплет 3Реки Ты превращаешь в пустыню,Иссушаешь источники водТам, где снова ругаются Сыну,Твой закон попирает народ.Из хранилищ изводишь Ты ветерИ печёшься о каждой судьбе.Всё, что будет твориться на свете, -Всё подвластно, Владыкa, Тебе.Припев 3Твоей любви сильнее нет!В Твоей крови Святой завет!Небесный хлеб - живое Слово Бога свыше.Веди меня, Ты Пастырь мой!Влеки меня Ты за Собой.Дай снова в тайной комнате Твой голос слышать!Куплет 4Я из плена греха возвращаюсь,Вавилон покидать мне не жаль.Я елеем Твоим умащаюсь,Подставляю я сердца скрижаль.Ты раскинул шатёр неба звёздныйИ разлил молоком в небе путь.Ты назначил дождь ранний и поздний.Помоги не остыть, не заснуть!Припев 4Спаситель мой, прийди за мнойВ последний час, в час зла ночной,Ведь мне не по пути с лукавым иноверцем.Всё в мире тонет в море лжи,Иисус, держи меня, держиИ как печать меня Ты положи на сердце!... «Убоимся Господа Бога нашего, Который даёт нам дождь ранний и поздний в своё время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».Иеремия 5:24От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и движемся и существуемДеяния апостолов 17:26-28... Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых.Деяния апостолов 17:30-31... И пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.Откровение Иоанна 11:18 Keywords jesus christyulia litvinovachristian songs in russianneba luchnebaluchyulia kamyshlovajulia litvinova

Show More