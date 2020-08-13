© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FAKE TESTS: BILLION DOLLAR LAWSUITS ARE AWAITING - BUSTING "BIG TOBACCO" WAS PEANUTS IN COMPARISON
Follow
0
Download MP3
Share
Report
60 views • August 13, 2020
Excerpts - video of doctors describing for lawyers
https://www.minds.com/research_start_point/
Dr. Wodarg and Dr/Professor. Kämmerer discussing the fraud that is the "COVID19" Hysteria Some lawyers want truth – like this group of German lawyers – but AMERICAN LAWYERS THAT WANT MONEY IN ADDITION TO TRUTH – THIS WILL BE THE BIGGEST CASE IN UNITED STATES HISTORY – IT FAR OUTWEIGHS BUSTING "BIG TOBACCO"
ORGANIZED CRIME HAS BEEN A PROBLEM IN AMERICA FOR MANY GENERATIONS. – IT'S NEWEST INCARNATION INVOLVING GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS – IS NO DIFFERENT THAN MUCH OF THE CORRUPTION THAT GOES ON IN POLITICS – THE ONLY DIFFERENCE IS THE RAMPANT NUMBERS OF CORRUPTED POLITICIANS AND CORRUPTED BUREAUCRATS THAT WILL PERPETRATE CRIME USING THE EXCUSE THAT THEY ARE "FOLLOWING ORDERS" FROM THE CDC – THE CDC – A 501C CORPORATION REPORTEDLY HAVING OVER 20 PATENTS FOR "VACCINE"AND MAKING 4 BILLION DOLLARS A YEAR FROM "VACCINE"
THERE IS NO TEST FOR "COVID19" TIME TO PROSECUTE AND SUE GATES, FAUCI, BIRX CDC/NIH/HHS
*THERE IS NO TEST BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS "COVID19" THERE ARE CORONA VIRUSES WHICH HAVE BEEN AROUND FOR OVER 60 YEARS AND "GOF" "RESEARCH" OF FAUCI/GATES/CHINA CREATING NEW VIRUSES TO SPREAD AROUND – THIS DEADLY FOOLISHNESS VIRUS HYSTERIA DIRECTLY LINKED TO PROMOTING "FACEMASKS" MUST BE STOPPED NOW BEFORE THESE MURDEROUS GREEDY FREAKS GATES/FAUCI/BIRX/CHINA (VIRUS MAKER VACCINE MAKER) UN/EU COMMISSION (STAKEHOLDERS IN "VIRUS PATENTS" - DO SOMETHING WORSE.
https://www.minds.com/research_start_point/
Dr. Wodarg and Dr/Professor. Kämmerer discussing the fraud that is the "COVID19" Hysteria Some lawyers want truth – like this group of German lawyers – but AMERICAN LAWYERS THAT WANT MONEY IN ADDITION TO TRUTH – THIS WILL BE THE BIGGEST CASE IN UNITED STATES HISTORY – IT FAR OUTWEIGHS BUSTING "BIG TOBACCO"
ORGANIZED CRIME HAS BEEN A PROBLEM IN AMERICA FOR MANY GENERATIONS. – IT'S NEWEST INCARNATION INVOLVING GOVERNORS, MAYORS, CITY COUNCILS – IS NO DIFFERENT THAN MUCH OF THE CORRUPTION THAT GOES ON IN POLITICS – THE ONLY DIFFERENCE IS THE RAMPANT NUMBERS OF CORRUPTED POLITICIANS AND CORRUPTED BUREAUCRATS THAT WILL PERPETRATE CRIME USING THE EXCUSE THAT THEY ARE "FOLLOWING ORDERS" FROM THE CDC – THE CDC – A 501C CORPORATION REPORTEDLY HAVING OVER 20 PATENTS FOR "VACCINE"AND MAKING 4 BILLION DOLLARS A YEAR FROM "VACCINE"
THERE IS NO TEST FOR "COVID19" TIME TO PROSECUTE AND SUE GATES, FAUCI, BIRX CDC/NIH/HHS
*THERE IS NO TEST BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS "COVID19" THERE ARE CORONA VIRUSES WHICH HAVE BEEN AROUND FOR OVER 60 YEARS AND "GOF" "RESEARCH" OF FAUCI/GATES/CHINA CREATING NEW VIRUSES TO SPREAD AROUND – THIS DEADLY FOOLISHNESS VIRUS HYSTERIA DIRECTLY LINKED TO PROMOTING "FACEMASKS" MUST BE STOPPED NOW BEFORE THESE MURDEROUS GREEDY FREAKS GATES/FAUCI/BIRX/CHINA (VIRUS MAKER VACCINE MAKER) UN/EU COMMISSION (STAKEHOLDERS IN "VIRUS PATENTS" - DO SOMETHING WORSE.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.