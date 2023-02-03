Harald Kautz Vella über transhumanistische

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Harald Kautz Vella
Der Geoengineering Komplex - Transhumanismus
Er berichtet über Chemtrails, Impfungen Nanobots, Nanotechnologie, Transhumanismus verschiedener Substanzen und mehr...
Technologien die es ermöglichen Emotionen aufzuzeichnen und zu senden.
Sozusagen ist eine Steuerung und Kontrolle des Menschen möglich.