Толкование Откровения(Апокалипсис) Иоанна Богослова. Первая глава

Христос - Альфа и Омега, он ходит посреди 7 светильников от начала создания Церкви Христовой и до её кончины, поэтому 7 светильников - это семь эпох. И подобно тому, как христане в Асии(Малой Азии) создавали Церковь сначала в Эфесе, потом далее вплоть до Лаодикии, такова судьба христианства всего мира("Асии" в значении мира совершаемого) - христиане рассеются по миру, чтобы в каждой империи, каждая из которой будет напоминать один из городов Эфес...Лаодикию, создать Церковь Христову. Христос - Альфа и Омега, начало и конец, т.е. Ангел, который будет хранить свою церковь от начала и до конца, но вот Ангел Эфеской церкви, к примеру, - ангел определённого отрезка времени, который соответствует эпохе существования первого Зверя(империи). Подробнее - в видео...