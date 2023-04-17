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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ, ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ… ΔΗΘΕΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ!) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΑ; https://rumble.com/v2iqox4-global-genocide-dictatorship-2023.html , https://ugetube.com/watch/9Rf3LgNmLOBR1Me .
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 82.171 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022… ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Εύα Λιγνού που με σχετικό σχόλιό της στην ανάρτησή μου https://togethergreece.com/posts/240587 για την απαγόρευση των επικίνδυνων βεγγαλικών που θεωρούνται παιδικά παιχνίδια! μου έδωσε το έναυσμα για το βίντεο που δημιούργησα.
Παραθέτω δημόσια μέσα σε αγκύλες και την απάντησή μου στο email ενός αμετανόητου βλάσφημου:
[ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΛΑ Ο ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ ΣΑΤΑΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΠΑΡΑΜΙΛΩΝΤΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ «Σατανανθρωπε βλαμενε ΟΥΣΤ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΒΛΑΣΦΗΜΑ EMAILS ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΨΩ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΩ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ [email protected] , [email protected] ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ!
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΔΡΕΙΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΛΑΦΘΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
«From: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [ mailto:[email protected] ]»
Sent: Monday, April 17, 2023 5:50 AM
To: Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Subject: Re: (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩ…) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΔΥΝΑΜΙΤΑΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
«Σατανανθρωπε βλαμενε ΟΥΣΤ»]
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΔΥΝΑΜΙΤΑΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ… ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΟΣ. ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ ΘΥΜΑΤΑ… ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. 16/4/2023 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2igpb8--shame-of-antichrists-in-greece.html , https://www.brighteon.com/78d6afe5-52e3-4e1c-bbe3-bcbc92177bad , https://ugetube.com/watch/hAg7zoyNOzrZkyA
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .