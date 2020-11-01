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Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 24 08 2020 - ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE
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24 views • November 01, 2020
Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 24 08 2020 - ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE.
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
...
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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