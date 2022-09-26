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134 WUP Walter Veith & Martin Smith - Pandemias, vacunas, confinamientos y mandatos ¿Algo del pasado?
Clash Of Minds Spanish
Clash Of Minds Spanish
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32 views • September 26, 2022

En el episodio 134 discutimos dónde estamos con la pandemia. Todo parece estar bajo control y la mayoría de los países han flexibilizado sus regulaciones, pero por otro lado los mandatos relacionados con las vacunas parecen estar intensificándose. ¿Qué nos dicen los informes oficiales relativos a las vacunas? ¿Qué podemos esperar en el futuro cuando se trata de mandatos y confinamientos?


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https://www.youtube.com/watch?v=0aLSFt42jYg&list=PLdbXyyVfVp-4x5fUMGB9ikkgbfow-5zkz

ESLOVACO:

https://www.youtube.com/watch?v=uJ1T6CZZmLk&list=PLdbXyyVfVp-6H_MCbrVVqDOmoqhbegyav

ESPAÑOL:

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HOLANDÉS:

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INDONESIO:

https://www.youtube.com/watch?v=U4-8VaYNqME&list=PLdbXyyVfVp-72tb50LSMhMz4qBmkyFFTK&index=1

INGLÉS:

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LITUANO:

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POLACO:

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PORTUGUÉS:

https://www.youtube.com/watch?v=OITwLHkiZEw&list=PLdbXyyVfVp-4HGSZ5hWZS37laS9bb7vWT

RUMANO:

https://www.youtube.com/watch?v=Z9_AWGhOjIQ&list=PLdbXyyVfVp-59iR5TdZyVyWQJkuSbnp3f

RUSO:

https://www.youtube.com/watch?v=HZzRJ56nR2s&list=PLdbXyyVfVp-47ih4TmhdL3xlZzYFlxTDj

SERBIO:

https://www.youtube.com/watch?v=NfP7IgAzv4A&list=PLdbXyyVfVp-7IN_v7cfZXYyHhR0Mxol0K


What's Up Prof? -- (¿Qué Pasa Profe?) es disponible en las siguientes plataformas:

YouTube: https://www.youtube.com/c/ClashOfMinds1

Rumble: https://rumble.com/c/clashofminds

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/clashofminds

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Ugetube: https://ugetube.com/@clashofminds

Soundcloud (SOLO audio): https://soundcloud.com/clashofminds



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