МВФ создаст «CBDC» на блокчейне «RIPPLE»! Выясняется – деньги «системы зверь» будут реализованы на блокчейне

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Может криптовалюты для того и разрешили в своё время и развили систему распределённых сетей – чтобы теперь это использовать уже в готовом виде! Всё может быть!.. Как как думает?
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
"«Ripple» — криптовалютная платформа для платёжных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей. Разработана компанией Ripple. Особенностью является консенсусный реестр".
"По своей сути «Ripple» базируется на «открытой разделённой базе данных», использует процесс согласования, что позволяет делать обмен в распределённом процессе. Внутренняя криптовалюта сети Ripple именуется «XRP».
Сеть децентрализована и может работать без участия компании Ripple. По состоянию на конец 2017 года «Ripple входит в первую десятку криптовалют по величине рыночной капитализации, вместе с «Bitcoin", «Ethereum» и другими".
"В ноябре-декабре 2017 года компания Ripple сообщила, что American Express и Santander намерены использовать протокол Ripple для платежей между США и Британией, а некоторые южнокорейские и японские банки — для проведения трансграничных платежей.
!!! "Издание American Banker объясняет это тем, что «с точки зрения банков распределённые реестры, такие как система Ripple, имеют ряд преимуществ перед криптовалютами, такими как биткойн», в том числе по цене и безопасности...
Использование в качестве межвалютной платёжной системы. Ripple позволяет пользователям или предприятиям проводить межвалютные транзакции за 3-5 секунд...
«Заморозка средств». Протокол «Ripple» позволяет шлюзам замораживать те торговые активы, к которым они предоставили доступ. ... Данная возможность была внедрена по требованию регуляторов в ответ на разворот ориентированности на банковский (!!!) сектор".
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18.05.2023 "Ripple запустила платформу для выпуска CBDC и стейблкоинов"
forklog. com
"Финтех-стартап Ripple сообщил о запуске Ripple CBDC Platform — комплексного решения для центробанков, правительств и финансовых учреждений по выпуску национальной цифровой валюты и «стабильных монет».
Сценарии использования включают: оптовую и розничную CBDC на базе приватного блокчейна или выпуск стейблкоинов.
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Вот откуда ноги ростут:
"RIPPLE ВНЕДРИЛ CBDC В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ЕЩЁ В 2017 ГОДУ!"
"Почти во всех странах вводится или осуществляется подготовка к внедрению так наз. «цифровой валюты центрального банка» CBDC (Central Bank Digital Currency). Что это означает, почему это напрямую связано с приблизившейся угрозой принудительной чипизации, и КТО Единственно Защищает от такого ужасающего зла порабощения человеческих душ? Подготавливает весь Мир к Грядущему ПреобРАжению, Наступлению Предсказанной Эры Света?
...Сейчас, во время договорной войны, произходит постепенная ликвидация с обеих сторон всех боеприпасов, ракет и военной техники, убийство мобилизованных солдат, как тех, кто мог бы на самом деле защищать Славянские земли, т.е. устранение способности народа сопротивляться, — для безпрепятственного введения в итоге на славянские территории войск НАТО (например, под видом «миротворческих» подразделений ООН) и поголовного чипирования с помощью военных всех, не имеющих Духовной Защиты. К тому времени уже, вероятно, будет введён цифровой безпредел «системы CBDC», с жизнью по этим цифровым «купонам», «разрешениям на существование» подневольных рабов. Это полностью захлопнувшийся капкан, ловушка, — контроль денежный, контроль силовой, военный. А также медицинский, когда уже будут имитировать, например, какой-либо «вирус Марбург», лже-«тестами» выдавать за него побочные следствия прежних уколов, — и якобы ради «здоровья всех» будут пытаться добить «вакцинами» последних живых!" (Читать статью «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj ).
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