9 Előadás Peter Jones - vállalkozó

2020. Szeptember 11. #9 Előadás (12 perc)

Peter Jones - vállalkozó

Az alkalmazottak és vállalkozók szemszögéből mesél az utóbbi 5 hónapról, illetve feleségétől, aki jogász, azt az üzenetet közvetíti, hogy 200 ezer aláírástól számítva a Magyar kormány köteles népszavazást kiírni - konkrét cselekvésre ösztönöz.