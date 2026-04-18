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Trump dice: Il New York Time non ha alcuna credibilità 18 Aprile 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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Video originale https://www.youtube.com/watch?v=xaleOczwKqY

Video del 7 Aprile 2026

Durante una conferenza stampa incentrata sull'Iran e sull'escalation nucleare, una domanda su potenziali attacchi statunitensi contro ponti e centrali elettriche – obiettivi spesso associati a infrastrutture civili – ha preso la solita piega.


Anziché affrontare direttamente la premessa della domanda, il presidente Trump ha messo in discussione la credibilità del New York Times e del giornalista che la poneva, spostando in pochi secondi il dibattito dalla strategia militare alla fiducia nei media.


La questione di fondo è seria: colpire infrastrutture come reti elettriche e ponti viola i limiti legali e umanitari. I critici sostengono che tali attacchi potrebbero sollevare problemi di diritto internazionale. I sostenitori ribattono che tali infrastrutture possono avere un valore strategico nel limitare le capacità di un avversario, soprattutto in un conflitto incentrato sulla deterrenza nucleare.


Trump ha chiarito che la sua posizione non è cambiata: all'Iran non sarà permesso di dotarsi di un'arma nucleare. Il dibattito, come al solito, verte su quanto lontano possa spingersi questa politica e su chi abbia il diritto di porre la questione.



In questo caso, una domanda sulla strategia di guerra si è trasformata in qualcosa di completamente diverso: un promemoria del fatto che, nelle moderne conferenze stampa, la battaglia sulla narrazione può essere intensa quanto la politica stessa.


Guardate l'intero scambio e decidete cosa è stato effettivamente risposto e cosa no.


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✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


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