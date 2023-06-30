Plandemic 2: Indoctornation (Greek subtitles)

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Η πρεμιέρα του PLANDEMIC 2: Indoctornation σημείωσε ρεκόρ ροής με 2 εκατομμύρια θεατές να
παρακολουθούν την παγκόσμια ζωντανή ροή. Ταξιδέψτε βαθύτερα στον ιστό της εξαπάτησης
καθώς το Plandemic 2
αποκαλύπτει τις ανείπωτες ιστορίες και εκθέτει τις ισχυρές δυνάμεις που
χειραγωγούν τον κόσμο μας.