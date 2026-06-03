Episode 146: Demokratie (Das Ende des Bösen, von Jeremy Locke, Kapitel 6)

Die Demokratie ist das größtmögliche Übel, das jemals existieren kann. Es ist ein größeres Übel als der Kommunismus und ein größeres Übel als die Monarchien. Alle anderen Formen der Tyrannei sind offensichtlich böse, weil sie einigen wenigen erlauben, das Leben aller zu kontrollieren. Die Demokratie aber erlaubt es jedem, dir durch Wahlen und Abstimmungen deine Freiheit zu nehmen. Deshalb ist sie böse. Was sie zum reinen Bösen macht, zur höchsten Form des Bösen überhaupt, ist, dass auch du wählen gehst, um anderen die Freiheit zu nehmen.

Literatur:

• Das Ende des Bösen / Jeremy Locke, übers.v. Rudolf Engemann, 2015

• The End of All Evil / Jeremy Locke, 2005 https://archive.org/download/the-end-of-all-evil/The%20End%20of%20All%20Evil.pdf

• Das Ende des Bösen / Jeremy Locke, gelesen v. Matthias Schirm https://odysee.com/@Vatono:9/AD-1-DEDB-V+1:b





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

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