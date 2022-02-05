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Что ждёт впереди? О чип-вакцинах и электронном концлагере. Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Читает Автор
Vera Nika
Vera Nika
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287 views • February 05, 2022

«Что ждёт впереди? (О чип-вакцинах и электронном концлагере). Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Читает Автор» (Видео).

Текстовая версия Статьи: «Что ждёт землян вскоре? (О чип-вакцинах и электронном концлагере)» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/chto-zhdyot-vperedi-o-chip-vakcinah-i-elektronnom-konclagere

Видео было удалено цензурой YouTube. Смотрите это (и другие удалённые YouTube) Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативных каналах.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». (Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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