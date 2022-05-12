Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού ''Θεοδρομία''

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59 views • May 12, 2022





Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού ''Θεοδρομία'' Σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας.



Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού ''Θεοδρομία'' Σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας.Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού ''Θεοδρομία'' Σχολιασμός θεμάτων επικαιρότητας.Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr Keywords godreligiongreeceorthodoxychist

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