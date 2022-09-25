Les traitements naturels anti-graphène - par Astrid Stuckelberger

RAPPEL SUR LES TRAITEMENTS NATURELS

👉 Le Dr Astrid Stückelberger nous explique dans cet extrait tout ce qu'il faut savoir pour éliminer l'oxyde de graphène de l'organisme.

Le NAC (N-Acétyl Cystéine), la vitamine C liposomale, le zinc, et les autres produits utiles : L'huile de cumin noire (ivermectine) et hydroxychloroquine (eau de cuisson de l'écore de citron et pamplemousse).

Elle dit que les personne injectées, même décédées, demeurent détectables même après embaumement (retrait du sang du corps) si l'oxyde de graphène n'a pas été retiré du corps.

Même enterrés, le signal persiste !

Gardez bien ceci à l'esprit :

Désormais, TOUS les vaXXins contiennent du graphène ❗️

Voici quelques liens pour vos approvisionnements :

Laboratoire Ortho Vitale : https://www.orthovitale.com

Laboratoire Granions : https://www.granions.fr

https://www.naturalforme.fr/zinc-oligo-element-boutique-nature.html



http://www.energeticanatura.com/fr-fr/produits/nac-plus

N-acétyl-L-cystéine (NAC) et autres



Laboratoire OrthoVitale (belgique) : https://www.orthovitale.com

Glutathion Liposomal (NAC), Vitamine C Liposomale,





Source: https://t.me/Reinformation2point0/2789





Informations sur Astrid Stuckelberger : https://esclarmonde.net/formateurs/astrid-stuckelberger/

Son site Web : https://www.astridstuckelberger.com