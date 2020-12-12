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COV-ID 2020. Принудительная вакцинация-чипизация. Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://youtu.be/Qm29mMx6v-s
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/antihrist-izpravno-zagonyaet-ves-mir-v-svoyo-zverinoe-stojlo Читает Автор.
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/04/07/cov-id-2020.-prinuditelnaya-vakcinaciya-chipizaciya.-statya-marii-devi-hristos-video/
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