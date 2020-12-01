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Fire Team Basics: Ambush Tactics [TheHossUSMC] ON EDICT ENFORCER SITES; MASK POLICE; TRAVEL RESTRICTION CHECK POINTS; PCR KIDNAP FORCES; FEMA (NWO ) CAMP DETENTION OP CENTERS; COVID / PCR CHECKPOINTS
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242 views • December 01, 2020
TheHossUSMC
134K subscribers
PATRIOTS, THE UNITED STATES CONSTITUTION IS THE LAW OF THE UNITED STATES
IN EUROPE, UK, NZ, AU MAGNA CARTA AND COMMON LAW APPLY
TRAVEL RESTRICTION EDICTS BASED ON COVID OR PCR FAKE TESTING IS VIOLATING CONSTITUTION AND COMMON LAW
PRIORITY KILL TARGETS ARE THOSE OPS CENTERS; TYRANT ATTACK AND HARASSMENT FORCES THAT HARASS CITIZENS OVER MASKS, TRAVEL, FAKE PCR AND COVID CHECKPOINTS.
NO PRISONERS
ATTRITION PATRIOTS
PATRIOTS DO NOT NEED PERMISSION TO TRAVEL AND THE U.S. GOVERNMENT WOULD BE WISE TO UNDERSTAND THAT PATRIOTS VIEW THIS AS AN ATTACK ON THE CONSTITUTION AND WILL TAKE ACTION ACCORDINGLY TO TAKE OUT CENTERS OF OPPRESSION.
SEE YOU ON THE BATTLEFIELD
GEN PERNA AND WARPSPEED CONTRACTORS STILL NEED TO BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND VACCINE BIOWEAPON TERRORISM
134K subscribers
PATRIOTS, THE UNITED STATES CONSTITUTION IS THE LAW OF THE UNITED STATES
IN EUROPE, UK, NZ, AU MAGNA CARTA AND COMMON LAW APPLY
TRAVEL RESTRICTION EDICTS BASED ON COVID OR PCR FAKE TESTING IS VIOLATING CONSTITUTION AND COMMON LAW
PRIORITY KILL TARGETS ARE THOSE OPS CENTERS; TYRANT ATTACK AND HARASSMENT FORCES THAT HARASS CITIZENS OVER MASKS, TRAVEL, FAKE PCR AND COVID CHECKPOINTS.
NO PRISONERS
ATTRITION PATRIOTS
PATRIOTS DO NOT NEED PERMISSION TO TRAVEL AND THE U.S. GOVERNMENT WOULD BE WISE TO UNDERSTAND THAT PATRIOTS VIEW THIS AS AN ATTACK ON THE CONSTITUTION AND WILL TAKE ACTION ACCORDINGLY TO TAKE OUT CENTERS OF OPPRESSION.
SEE YOU ON THE BATTLEFIELD
GEN PERNA AND WARPSPEED CONTRACTORS STILL NEED TO BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND VACCINE BIOWEAPON TERRORISM
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