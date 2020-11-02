Miksi meille ei kerrota totuutta rokotteista - Jakso 2/7 osa 2/2

Oma sivustoni: totuusrokotteista.fi

Kysymyksiä pohdittavaksi:

Miksi lääketeollisuus ei halua totuutta rokotteista julkiseen keskusteluun? Oletko nähnyt televisiossa rokotekeskustelua, jossa molemmat puolet, sekä puolesta että vastaan, tuodaan perustellusti tarkastelun alaisiksi?

Miksi rokotteita suositteleva keskivertolääkäri/”neuvolan täti” ei kuitenkaan tunnu todella perehtyneen rokotteisiin?

Miksi lehdissä ei kirjoiteta rokotteiden ongelmista? Onko medialla ”oma lehmä ojassa”?