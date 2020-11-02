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Miksi meille ei kerrota totuutta rokotteista - Jakso 2/7 osa 2/2
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3 views • November 02, 2020
Oma sivustoni: totuusrokotteista.fi
Kysymyksiä pohdittavaksi:
Miksi lääketeollisuus ei halua totuutta rokotteista julkiseen keskusteluun? Oletko nähnyt televisiossa rokotekeskustelua, jossa molemmat puolet, sekä puolesta että vastaan, tuodaan perustellusti tarkastelun alaisiksi?
Miksi rokotteita suositteleva keskivertolääkäri/”neuvolan täti” ei kuitenkaan tunnu todella perehtyneen rokotteisiin?
Miksi lehdissä ei kirjoiteta rokotteiden ongelmista? Onko medialla ”oma lehmä ojassa”?
Kysymyksiä pohdittavaksi:
Miksi lääketeollisuus ei halua totuutta rokotteista julkiseen keskusteluun? Oletko nähnyt televisiossa rokotekeskustelua, jossa molemmat puolet, sekä puolesta että vastaan, tuodaan perustellusti tarkastelun alaisiksi?
Miksi rokotteita suositteleva keskivertolääkäri/”neuvolan täti” ei kuitenkaan tunnu todella perehtyneen rokotteisiin?
Miksi lehdissä ei kirjoiteta rokotteiden ongelmista? Onko medialla ”oma lehmä ojassa”?
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