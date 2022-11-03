Les parasites peuvent-ils causer des problèmes de santé – Dr Amin Omar – professeur en parasitologie

• GROUPE TELEGRAM SUR LE DEPARASITAGE A L’HUILE ESSENTIELLE DE TEREBENTHINE : https://t.me/terebentineetnettoyagesnaturels







• LIRE LA PUBLICATION DE DR AMIN

o En français : https://drive.google.com/file/d/1ILvawLbLh4EEZCsIMpDkU9psYqxTcjCW/view?usp=sharing

o En anglais :

https://drive.google.com/file/d/1c1By46UNrKjW-yrQq-Ae42mHBUyN32_m/view?usp=sharing





• LE SITE INTERNET DU DR AMIN : https://www.parasitetesting.com/





• DESCRIPTION DE LA VIDEO

Le Dr Omar M. Amin. Ph.D., fondateur de PCI, est professeur de parasitologie. Il est une autorité reconnue au niveau national et international dans ce domaine avec plus de 230 articles/ouvrages majeurs publiés dans des revues professionnelles américaines et étrangères sur les parasites humains et animaux d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord, du Pérou, du Golfe Persique, du Kenya, de la République Tchèque, de la Russie, de la Mongolie Intérieure (Chine), de la Thaïlande, de Taiwan et du Vietnam.

Il a plus de 45 ans de recherches sur les parasites, et a découvert et nommé plus de 75 espèces.

Dans cet épisode, le Dr Amin nous informe sur les différents types de parasites, leurs symptômes, les nombreuses maladies qu'ils peuvent causer et comment les traiter. Il s'agit d'une interview fascinante qui vous aidera à prendre le contrôle de votre santé.